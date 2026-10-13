‘Siren Head’: Director revela primeros detalles de la película de terror de Zach Cregger y promete sorprender a los fans

Después del éxito de ‘Backrooms’, Hollywood continúa explorando las posibilidades cinematográficas de las criaturas y leyendas nacidas en internet. Uno de los proyectos más esperados de esta tendencia es ‘Siren Head’, adaptación del monstruo creado por Trevor Henderson que prepara Warner Bros. Pictures. Ahora, el cineasta Brian Duffield, quien desarrolla la película junto con Zach Cregger, reveló nuevos detalles sobre su propuesta y adelantó que la historia podría tomar una dirección muy distinta a la que imaginan los seguidores del personaje.

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¿Qué reveló Brian Duffield sobre la película de ‘Siren Head’?

Durante una entrevista con Polygon, Brian Duffield, director de ‘Whalefall’, habló sobre el desarrollo de ‘Siren Head’ y su colaboración con Zach Cregger, responsable de películas como ‘Barbarian’ y ‘Weapons’. El cineasta explicó que Cregger le presentó la idea hace algunos meses y que, desde entonces, ambos han trabajado en una propuesta que también involucra al creador original del monstruo. Sin embargo, sus compromisos profesionales recientes han impedido que avancen con la rapidez que les gustaría.

‘Siren Head’ (2020) (imagen: IMDb)

“Le debo una llamada a Zach Cregger porque he estado muy ocupado con la prensa y, además, él estaba en la gira de promoción de ‘Resident Evil’. Es algo que tenemos que abordar”.

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Uno de los aspectos más interesantes es la participación de Trevor Henderson, quien ha respondido preguntas sobre las características de su creación y las posibilidades que ofrece dentro de una historia cinematográfica.

Duffield también destacó que Henderson ha recibido con entusiasmo las ideas que ambos cineastas le han presentado. Aunque evitó revelar detalles argumentales, aseguró que el concepto desarrollado por Cregger sorprenderá al público.

“Creo que la idea que se le ocurrió a Zach Cregger no es lo que la gente espera, pero me parece realmente emocionante”.

¿Quién es Siren Head y cómo llegó a Hollywood?

Siren Head es una criatura creada en 2018 por el artista canadiense Trevor Henderson. Su apariencia es la de una figura humanoide extremadamente alta y esquelética, cuya cabeza está formada por dos sirenas capaces de emitir sonidos inquietantes.

El personaje adquirió popularidad mediante ilustraciones, animaciones, videojuegos independientes y relatos compartidos en redes sociales. Su capacidad para reproducir distintas grabaciones y su presencia habitual en escenarios boscosos lo convirtieron en una figura reconocible del terror digital.

En julio de 2026, The Hollywood Reporter reveló que Warner Bros. Pictures había adquirido los derechos cinematográficos después de una competencia entre cinco estudios, incluidos Sony, Universal, Paramount y 20th Century Studios.

El acuerdo, valorado en una cifra de siete dígitos por los derechos, contempla que Duffield dirija la película y escriba el guion junto con Cregger. Este último también participará como productor, acompañado por Roy Lee, Andrew Childs y Scott Glassgold, entre otros.

El éxito de ‘Backrooms’ impulsa nuevas películas basadas en fenómenos de internet

Chiwetel Ejiofor en ‘Backrooms’ (imagen: IMDb)

El interés por ‘Siren Head’ forma parte de una transformación más amplia dentro del cine de terror. El éxito de ‘Backrooms’, dirigida por Kane Parsons, y ‘Obsession’, de Curry Barker, ha impulsado a los estudios a buscar historias y realizadores que construyeron sus primeras audiencias en plataformas digitales.

Ambas producciones demostraron el potencial comercial de propuestas desarrolladas fuera de los circuitos tradicionales de Hollywood, especialmente entre espectadores jóvenes familiarizados con YouTube y las comunidades de terror en línea.

La tendencia también incluye la futura adaptación de ‘Jeff the Killer’, otra famosa creepypasta que llegará al cine mediante una colaboración entre Tongal y la creadora de TikTok Savanah Moss.

En el caso de ‘Siren Head’, la participación de Henderson y el enfoque de Cregger sugieren que los responsables buscan desarrollar una interpretación particular del personaje. Por ahora, la película no tiene fecha de estreno anunciada y sus detalles argumentales permanecen en secreto.

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