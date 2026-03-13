Sindicato pide bloquear la fusión de Paramount y Warner Bros. si no hay garantías laborales

La organización advierte que la operación podría afectar a miles de trabajadores del cine y la televisión

El sindicato de trabajadores del entretenimiento International Brotherhood of Teamsters ha pedido al Departamento de Justicia de E.U. que bloquee la propuesta fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery, a menos que el acuerdo incluya garantías laborales claras y obligatorias. La organización sindical sostiene que la operación, valorada en más de $100 mil millones, podría afectar de manera directa a miles de trabajadores de cine y televisión, en un momento en que la industria atraviesa un periodo de consolidación corporativa y cambios estructurales.

¿Por qué el sindicato quiere frenar la fusión?

Los Teamsters señalaron que la operación representa una amenaza directa para trabajadores del sector audiovisual en todo el país, incluyendo a casi 15,000 miembros del sindicato que trabajan en producciones cinematográficas y televisivas. En un informe entregado esta semana a la división antimonopolio del Departamento de Justicia, el sindicato argumenta que la unión de Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery concentraría aún más el poder de decisión dentro de una industria que ya está dominada por un pequeño grupo de conglomerados mediáticos.

David Ellison, CEO de Paramount (imagen: Getty)

Según la organización, el acuerdo implicaría la integración de dos de los principales estudios de Hollywood y la combinación de sus plataformas de streaming, HBO Max y Paramount+, lo que podría reducir la competencia dentro del sector. Para el sindicato, esa concentración de poder podría traducirse en decisiones empresariales que afecten directamente la estabilidad laboral de miles de trabajadores.

El temor a despidos y reducción de producción

El sindicato también advirtió que fusiones anteriores dentro de la industria han tenido consecuencias negativas para el empleo. Como ejemplo citó la compra de 20th Century Fox por Disney en 2019, que derivó en la eliminación de unidades de producción, cancelación de proyectos y pérdida de puestos de trabajo.

En el caso de Paramount y Warner Bros. Discovery, los Teamsters expresaron preocupación por los ahorros de costos estimados en más de $6 mil millones que las compañías esperan obtener tras la integración. Para la organización, este tipo de sinergias corporativas suelen traducirse en recortes laborales o en una reducción de la actividad productiva en distintas áreas del negocio.

Aunque David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance, ha señalado que los despidos no serán la principal vía para alcanzar esos ahorros, el sindicato afirma que hasta ahora no existen compromisos formales que garanticen la protección de empleos.

Qué condiciones pide el sindicato para apoyar el acuerdo

Los Teamsters indicaron que solo respaldarían la operación si incluye compromisos legalmente exigibles para proteger a los trabajadores. Entre las condiciones que plantean se encuentran garantías contra despidos relacionados con la fusión, estándares laborales sólidos y compromisos para mantener o aumentar la producción dentro de Estados Unidos.

Tanque de agua de Warner Bros. (imagen: AP)

El sindicato también pidió que cualquier acuerdo incluya mecanismos que aseguren la preservación de empleos sindicalizados en la industria del entretenimiento. En caso contrario, consideran que el Departamento de Justicia debería intervenir para bloquear la transacción.

La propuesta de compra sigue sujeta a revisiones regulatorias y a la aprobación de los accionistas. Mientras tanto, la presión de sindicatos y legisladores se suma al debate sobre el impacto que una de las fusiones más grandes en la historia reciente de Hollywood podría tener en el futuro de la industria.

Con información de Variety.

