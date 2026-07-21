Sharon Stone revela el duro proceso que vivió al dejar la marihuana y medicamentos tras su derrame cerebral

Sharon Stone contó que el camino para dejar varios medicamentos tras el derrame cerebral que sufrió en 2001 fue mucho más duro de lo que imaginaba, y que esa decisión también la llevó a abandonar la marihuana. Ahora mismo Stone vive una etapa de reinvención, quien a sus 68 años pinta, volvió a modelar, trabaja con su hijo Roan en redes sociales y prepara nuevos pasos como actriz

¿Cuál fue el problema de salud de Sharon Stone?

Stone sufrió en 2001 un derrame cerebral casi mortal, acompañado de una hemorragia que cambió para siempre su vida personal y profesional. En entrevistas previas, la actriz ha contado que su recuperación tomó años y que perdió trabajos, estabilidad económica, seguridad y buena parte del lugar que había construido en Hollywood tras el golpe médico.

En su nueva entrevista con Variety, Stone explicó que tras aquel episodio fue puesta bajo varios tratamientos. Con el tiempo logró dejar la mayoría de los fármacos, pero todavía quedaba uno muy relacionado a su condición neurológica y los médicos le habían advertido que no debía suspenderlo.

Sharon Stone (Foto: Getty)

“Dejé uno de los medicamentos que tomaba por mi derrame el septiembre pasado, y me dijeron que no podía dejarlo”, contó. Después reprodujo la advertencia que recibió: “No puedes dejarlo. Nunca puedes dejarlo”. Stone respondió con una decisión tajante: “Lo voy a dejar”.

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La actriz habló sobre este proceso con una comparación: “Fue como dejar la puta heroína. Estuve enferma como un perro durante cuatro meses y medio”, dijo. También explicó qué pensó en ese periodo: “Quiero recuperar mi vida”.

Stone aclaró que su meta era vivir sin depender de sustancias. “Había dejado, con los años, la mayoría de las drogas que me habían puesto. Pero pensé: ‘Quiero una vida libre de drogas’”, señaló.

Sharon Stone deja la marihuana

Después de atravesar la suspensión de aquel medicamento, Stone decidió dejar de fumar marihuana. Esta decisión vino de una desconfianza hacia lo que hoy circula en ciertos productos:

“Una vez que dejé eso, decidí que iba a dejar de fumar marihuana. Y como creo que ahora le ponen tantas cosas, de verdad que sí, cuando dejé de fumar también me enfermé. Ya no es como antes, cuando simplemente la sacabas de la tierra. Ya no es como cuando éramos niños. Me sentí bastante mal durante un mes. Fui con mi neurólogo y me dijo: ‘Sharon, he tenido pacientes que han muerto en la sala de urgencias por la marihuana’.”

Sharon Stone en Bajos instintos (Foto: IMDb)

La preocupación de Stone queda así conectada con la famosa crisis de fentanilo y otras drogas duras que desde hace un tiempo azota a Estados Unidos. Se trata de una de las sustancias más potentes y peligrosas de nuestros tiempos, misma que ahora puede encontrarse incluso en drogas más simples debido a la contaminación cruzada en entornos donde se procesan múltiples productos de este tipo.

Los trabajos más recientes de Sharon y la determinación por la fama

Stone no quedó detenida en la enfermedad, pues ahora trabaja junto a su hijo Roan, fundador de Social Network Studios, empresa que ahora maneja sus redes. La actriz contó que tenía millones de seguidores en Instagram, pero poca interacción; tras el cambio, aseguró que su alcance creció de forma importante.

Por otro lado, Stone estudió bellas artes antes de abandonar la universidad para dedicarse al modelaje, y retomó esa práctica durante el encierro por COVID. Ahora su obra ya se vende en galerías alrededor del mundo. También regresó al modelaje dentro del desfile primavera/verano 2027 de Vetements en París, su primera aparición de ese tipo en más de 30 años.

Entre abril y mayo la vimos aparecer en la tercera y última temporada de Euphoria como Patricia “Patty” Lance, ejecutiva y showrunner de una programa de televisión llamado LA Nights que en la trama funciona como mentora de Lexi Howard.

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