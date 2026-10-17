Selma Blair responde a las acusaciones de agresión tras su arresto y dice que sufrió una emergencia médica

Selma Blair rompió el silencio sobre el incidente ocurrido esta semana durante un vuelo de Los Ángeles a Nueva York, que terminó con su arresto en el aeropuerto JFK y cargos por agresión. A través de su representante, la actriz aseguró que atravesó una emergencia médica, negó haber intentado abrir la puerta del avión y sostuvo que nunca tuvo intención de lastimar a nadie. El caso ocurre mientras Blair retoma su carrera tras varios años marcados por la esclerosis múltiple y una polémica en redes sociales que afectó su trayectoria profesional.

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¿Qué dijo Selma Blair sobre el incidente en el avión?

De acuerdo con la declaración difundida por su equipo, Selma Blair sufrió un episodio médico durante el vuelo y algunos de los detalles publicados hasta ahora no reflejan, según su versión, lo sucedido a bordo.

“Selma Blair sufrió una emergencia médica durante el vuelo. No hubo ningún intento de abrir la puerta de la aeronave. Selma no tenía intención de hacer daño a nadie”, señaló su representante.

Selma Blair durante su lectura de cargos en el Tribunal Penal de Queens el 12 de octubre (Foto: Barry Williams / New York Daily News vía Getty)

Blair fue acusada de agredir a dos sobrecargos, uno de los cuales habría sido mordido. Tras aterrizar en Nueva York, fue arrestada y posteriormente trasladada a un hospital. También se le acusa de haber pateado al policía encargado de llevarla al centro médico y a una enfermera.

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Durante una comparecencia ante la corte, su abogado, Shawn Barnes, explicó que la actriz no había tomado el medicamento que utiliza para controlar su esclerosis múltiple, venía de trabajar jornadas particularmente extensas y se había golpeado la cabeza contra una mampara dentro del avión.

“Estos factores, sumados a la altitud, dieron lugar a un estado de grave confusión y desorientación”, declaró Barnes.

Su equipo menciona una condición neurológica relacionada con la esclerosis múltiple

Además de su diagnóstico de esclerosis múltiple, hecho público desde 2018, el equipo de Blair reveló que la actriz también vive con afecto pseudobulbar, una condición neurológica que, según su representante, puede influir en la forma en que se manifiesta un episodio médico ante personas que no conocen su historial.

“Que alguien sugiera que Selma no padece esclerosis múltiple es indignante”, indicó el comunicado, que también recordó que Blair todavía experimenta dolor y días difíciles a pesar de que su enfermedad lleva cerca de cinco años en remisión.

Su equipo agregó que la actriz viaja habitualmente con un perro de servicio y aseguró que las autoridades se lo retiraron después del incidente.

Blair se declaró no culpable de dos cargos de agresión. Su próxima audiencia está prevista para el 19 de enero, mientras el FBI mantiene una investigación independiente sobre los hechos ocurridos dentro del avión.

El incidente ocurre en medio de su regreso profesional

El arresto llega en un momento especialmente activo para Selma Blair, quien ha intentado reconstruir su carrera después de los problemas de salud derivados de la esclerosis múltiple y de la controversia que enfrentó en 2024 por un comentario sobre el islam que posteriormente eliminó y por el que ofreció disculpas.

Selma Blair (Fotografia: WWD/Getty Images)

Según su representante, Blair ha trabajado en siete proyectos de cine y televisión durante 2026, aunque solo algunos han sido anunciados. Entre ellos se encuentran ‘Criminal Minds: Evolution’, ‘Schmoolie the Deathwatcher’ y ‘Ethan Almighty’. También desarrolla ‘Hineni’, un documental centrado en el antisemitismo.

Su equipo señaló además que ha lanzado líneas de cuidado de la piel, ropa y lentes de lectura enfocadas en accesibilidad y en personas que viven con limitaciones físicas.

“Esta historia tiene mucho más trasfondo del que se ha dado a conocer; por ello, pedimos que se consideren todos los hechos antes de emitir juicios precipitados, ya sea en los tribunales o ante la opinión pública”, concluyó su representante.

Con información de The Hollywood Reporter.

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