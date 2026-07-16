Se revela la causa oficial de muerte de Sam Neill, estrella en ‘Parque Jurásico’ y ‘Event Horizon’

La muerte de Sam Neill vuelve a sacudir a sus admiradores esta semana, ahora por la confirmación oficial de lo que ocurrió con el actor neozelandés. Su familia había aclarado que el protagonista de Parque Jurásico no murió de cáncer, y su salud había sido tema público tras años de tratamiento contra un linfoma poco común.

Neill, recordado también por Event Horizon, El Piano, Terror a Bordo y Peaky Blinders, había comunicado meses atrás una noticia esperanzadora sobre su recuperación, por lo que su fallecimiento a los 78 años se recibió con sorpresa y, sobre todo, tristeza.

¿Cuál fue la causa oficial de muerte de Sam Neill?

La causa oficial de muerte de Sam Neill fue neumonía. Philip Grenz, representante de largo tiempo del actor, lo confirmó para la revista People tras hablar con la familia, debido a lo que describió como “imprecisiones y falsedades directas” en distintos reportes publicados tras el fallecimiento.

Grenz explicó: “Sam murió de neumonía. Antes de enfermarse, Sam había peleado con valentía y vencido el linfoma mediante un nuevo tratamiento llamado terapia CAR-T”. También recalcó que el actor seguía activo y había filmado cuatro proyectos seguidos durante el último año.

Sam Neill en Parque Jurásico (Foto: IMDb)

El lunes, la familia anunció que Neill murió en Sídney, Australia, rodeado de sus seres queridos. En aquel primer comunicado, la pérdida se expuso como repentina e inesperada, pero también se aclaró que el actor permanecía libre de cáncer en el momento de fallecer. El representante añadió que Sam era “un hombre intensamente privado que detestaba el alboroto”.

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Sam Neill y su larga lucha contra el cáncer

Neill había sido diagnosticado en 2022 con linfoma angioinmunoblástico de células T, un tipo raro de cáncer en la sangre. La enfermedad fue revelada en 2023, cuando el actor publicó sus memorias Did I Ever Tell You This?, escritas en parte durante su tratamiento. En abril pasado, Neill anunció que estaba libre de cáncer tras participar en un ensayo clínico de terapia CAR-T en Australia. Este tratamiento procedió luego de que la quimioterapia dejara de funcionar; el actor lo presentó como una posibilidad de vida para otros pacientes con algún tipo de cáncer sanguíneo.

Neill atribuyó su remisión a esa terapia celular, una forma de inmunoterapia en la que células del propio paciente se modifican para atacar el cáncer. En entrevista con 7News Australia, el actor habló con alivio de una etapa que lo había acompañado durante varios años.

Sam Neill en En la boca de la oscuridad (Foto: IMDb)

Laura Tingle, expareja de Neill, dijo a ABC Radio Sydney que esos tratamientos lo dejaron vulnerable. De acuerdo con su testimonio, el cuerpo de Neill quedó comprometido a nivel inmunológico y “se agotó”.

La granja de Sam y su activismo positivo en redes sociales

Fuera del cine, Neill llevaba una vida tranquila en Two Paddocks, su viñedo y granja en Central Otago, Nueva Zelanda. Allí producía vino y cuidaba de sus queridos animales. Sus videos publicados en redes solían mostrar patos, gallinas, ovejas, cerdos, vacas, viñedos, cielos abiertos y muchos árboles. Ese pequeño mundo rural contrastaba con la imagen del actor internacional.

Neill optó por abrazar una existencia más en sintonía con a la naturaleza, las amistades y la comunidad, sin dejar de trabajar en cine y televisión. En sus publicaciones brindaba palabras de aliento, consejos, pláticas sobre vida animal o lo que fuera necesario para llevar un mensaje positivo. Tras su muerte, la familia pidió a los fans considerar donaciones a organizaciones que protejan la fauna y los paisajes del país.

Con información de The Guardian.

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