‘Posesión’: La historia real detrás del remake con Margaret Qualley y Callum Turner

El cine de terror psicológico regresará con uno de sus títulos más aclamados y discutidos. Posesión, aquella obra de inicios de los años ochenta que marcó al cine por el simple hecho de ser completamente impresionante, se prepara para una nueva versión con un par de actores muy conocidos en las esferas de Hollywood.

Durante años, la película original ha sido revisitada, analizada, defendida y diseccionada por quienes la consideran una experiencia extrema, difícil de clasificar. Ese lugar ambiguo es lo que el nuevo director, Parker Finn, buscará plasmar.

El proyecto tomó forma cuando se confirmó que Finn, responsable de Sonríe, será quien escriba, dirija y produzca esta nueva adaptación. Margaret Qualley y Callum Turner serán quienes integren a la pareja principal.

¿De qué trata Posesión?

La historia original gira en torno a una pareja que atraviesa una ruptura dolorosa. Mark, un espía que regresa a casa tras una misión, se encuentra con la decisión de su esposa Anna de separarse sin ofrecer explicaciones claras.

Isabelle Adjani y Sam Neill en Posesión de 1981

A partir de ese punto, la historia se entrega de lleno a lo inquietante. Aunque todo inicia como una sospecha de infidelidad, la conducta de Anna rompe con esta creencia y hace de su presencia algo terrible y perturbador. El deterioro de la relación es grotesco y simbólica, una experiencia del dolor donde la línea entre lo real e imaginario se vuelve difusa.

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Lo que sabemos sobre el remake de Posesión

El remake estará en manos de Parker Finn, quien asumirá múltiples funciones creativas dentro del proyecto. Finalmente, Paramount logró quedarse con la producción, imponiéndose frente a otras compañías interesadas. Este tipo de disputa suele indicar que el proyecto tiene potencial tanto en lo artístico como en lo comercial. Margaret Qualley y Callum Turner serán los protagonistas.

Aunque aún no se revelan detalles específicos de la trama, Bloody Disgusting informó que la intención de Finn no es replicar plano por plano la película original. La idea sería retomar sus temas centrales y traducirlos a la sensibilidad de hoy.

La historia detrás de la película

La obra original nació de una experiencia muy personal de su director, Andrzej Żuławski. El guion se desarrolló durante su propio proceso de divorcio con Malgorzata Braunek, actriz polaca. Ese contexto biográfico también va de la mano con un momento histórico particular. La película se filmó en Berlín Occidental, en plena Guerra Fría con el Muro como símbolo y telón de fondo.

Isabelle Adjani

Además, el rodaje estuvo marcado por todos tipo exigencias físicas y emocionales para sus actores. Isabelle Adjani, protagonista original junto con Sam Neill, ganó el premio Cannes a Mejor actriz por Posesión, sin embargo, llegó a describir su experiencia en esta película como algo de lo que tardó años en recuperarse.

Recepción y crítica de la película original

Es de conocimiento común que, en su estreno, Posesión no encontró una recepción uniforme. Parte de la crítica la vio excesiva o difícil de seguir, mientras otros sí que celebraron la audacia de su propuesta. Claro que con el tiempo esa división se transformó en uno de sus mayores atributos. La película empezó a ganar reconocimiento como una obra que desafía toda las categorías y que puede dejarnos tan incómodos como fascinados.

Años después, la película se mantiene como referencia obligada dentro del terror psicológico. Su influencia puede rastrearse en distintas propuestas contemporáneas que exploran el horror las emociones y los símbolos en el séptimo arte.

¿Cuándo se estrena el remake?

Por ahora, la nueva versión de Posesión no cuenta con una fecha oficial de estreno. El proyecto se encuentra en etapas tempranas, por lo que aún falta recorrido antes de llegar a salas o plataformas.

Con información de Medium.

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