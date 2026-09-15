Sarah Michelle Gellar se burla de la cancelación del reboot de ‘Buffy, la cazavampiros’ en plenos Emmy

Sarah Michelle Gellar se burla de la cancelación del reboot de ‘Buffy, la cazavampiros’ en plenos Emmy

¿Entonces Buffy y Angel no fueron endgame?

Por Sofía Torres el 15 septiembre, 2026

Durante su estancia en los Emmy 2026, Sarah Michelle Gellar aprovechó su reencuentro con David Boreanaz para bromear sobre la cancelación de Buffy: New Sunnydale. Los antiguos compañeros compartieron escenario durante la ceremonia y recuperaron la complicidad de sus personajes con una referencia al proyecto que Hulu decidió abandonar.

La intervención de Sarah Michelle Gellar sobre la cancelación del reboot de Buffy

Gellar y Boreanaz acudieron a presentar el premio a mejor actor principal en una miniserie, antología o película para televisión. Los intérpretes de Buffy Summers y Angel, una pareja cuya historia sentimental acompañó algunos de los episodios más recordados de Buffy, la cazavampiros, maravillaron a los fans con esa reunión frente a la cámaras.

“Sabes, Sarah, siempre pensé que Buffy y Angel terminarían juntos”, dijo Boreanaz. Gellar respondió: “Bueno, supongo que no lo sabremos”. El público reaccionó con una carcajada a la alusión al regreso frustrado de la serie, y bastaron solo dos frases para conectar esa pregunta pendiente sobre los personajes con una decisión empresarial que rompió los corazones de sus seguidores.

Sarah Michelle Gellar
Sarah Michelle Gellar y David Boreanaz en los Emmy 2026 (Foto: Getty)

“David y yo queremos reconocer que han sido dos años difíciles para nuestro querido elenco y equipo”, expresó Gellar. Después añadió: “Y nos sentimos muy afortunados de haber conocido y trabajado con personas tan increíbles”.

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¿Qué pasó con el reboot?

El proyecto comenzó a tomar forma públicamente en febrero de 2025, cuando se informó que Gellar ya estaba negociando para retomar su legendario personaje. Chloé Zhao, directora de Nomadland, se encargó del episodio piloto y la propuesta buscaba ampliar el mundo de Buffy mediante una nueva generación y conservar la participación de su protagonista original.

Gellar había mostrado dudas durante años ante la posibilidad de volver, sin embargo, el intercambio de ideas con Zhao despertó su interés y la convenció. Al dirigirse a los seguidores, dejó clara su condición: “Siempre he escuchado a los fans y su deseo de volver a Buffy y a su mundo, pero no era algo que pudiera hacer a menos que estuviera segura de que lo haríamos bien”.

En mayo de 2025, la actriz anunció que Ryan Kiera Armstrong interpretaría a una nueva cazadora, por lo que la producción recibió el título Buffy: New Sunnydale y llegó a completar un piloto dirigido por Zhao. Ese episodio debía permitir a Hulu evaluar la propuesta antes de decidir si encargaba una serie completa, un paso que por desgracia no ocurrió.

Sarah Michelle Gellar
Sarah Michelle Gellar y David Boreanaz en Buffy la cazavampiros (Foto: IMDb)

Gellar soltó la bomba en marzo de este año: “Desafortunadamente, Hulu ha decidido no seguir adelante con Buffy: New Sunnydale”. También agradeció a Zhao por ayudarla a recuperar el entusiasmo por el personaje. Poco después, Gellar atribuyó parte de las dificultades a un ejecutivo que no era admirador de la serie original y presumía no haberla visto completa.

¿Cómo terminaron Buffy y Angel?

Buffy, la cazavampiros concluyó en 2003 después de siete temporadas; Angel continuó hasta 2004 y completó cinco. Sus respectivos finales dejaron espacio para preguntas sobre el futuro de ambos, justo el espacio que Gellar y Boreanaz aprovecharon para su broma en los Emmy. Al cancelarse el reboot, nunca sabremos si la pareja tuvo en verdad la oportunidad de estar juntos para siempre, pese a las batallas y los peligros demoníacos.

Ambas serie marcaron profundamente la televisión estadounidense de principios de los años 2000 y contribuyeron a la ficción del terreno fantástico en la pantalla chica; sus intros e historia son inolvidable, su legado, irremplazable.

Con información de Entertainment Weekly.

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