Ryan Reynolds exigió a Sony que defendiera a Blake Lively durante la polémica de ‘It Ends With Us’, revelan mensajes privados

Los textos muestran que el actor estaba molesto por la falta de respaldo del estudio

Ryan Reynolds habría presionado a Sony Pictures para que defendiera públicamente a Blake Lively durante la crisis de imagen que enfrentó en la promoción de ‘It Ends With Us‘. Mensajes privados incluidos en documentos judiciales presentados en noviembre de 2025, muestran al actor reclamando que el estudio no saliera a respaldar a su esposa mientras recibía críticas en redes y medios por la forma en que promovió la película.

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¿Qué exigía Ryan Reynolds a Sony durante la polémica?

Los mensajes, fechados el 17 de agosto de 2024, muestran una conversación entre Ryan Reynolds y el agente Warren Zavala. En ese intercambio, el protagonista de ‘Deadpool‘ expresó su molestia porque Sony Pictures no había emitido una postura pública para defender a Blake Lively, quien en ese momento enfrentaba cuestionamientos por su conducta durante la gira promocional de ‘It Ends With Us’.

Blake Lively (imagen: Getty)

La actriz había sido criticada por presentar una película sobre violencia doméstica con frases promocionales como: “Llama a tus amigas, vístete con flores y sal a verla.” También fue señalada por usar parte de la campaña para promocionar su marca de cuidado capilar y su línea de bebidas.

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En los textos, Reynolds sostuvo que el estudio debía “empezar a defender” a Lively y enmarcar la mala prensa como “parte de una campaña sistemática y coordinada de un equipo de relaciones públicas especializado en gestión de crisis”. También escribió: “Ellos necesitan enmarcarlo de la manera correcta” y agregó que Sony debía actuar de forma más directa: “Simplemente tienen que ir directos a esto.”

Reynolds acusó a Sony de dejar sola a Lively

La molestia de Ryan Reynolds no se limitó a la estrategia pública. En otro mensaje, calificó como “imperdonable” la forma en que el estudio habría dejado expuesta a Blake Lively durante la ola de críticas. También afirmó que había redactado su propia propuesta de comunicado para Sony, aunque esa versión no fue publicada.

El actor escribió: “Esto debe abordarse de inmediato. Es lo más inquietante que he visto jamás en este negocio.” Después insistió: “Sony tiene que ponerse las pilas de verdad” y remató con una frase en mayúsculas: “SUFICIENTE ES SUFICIENTE.”

Los mensajes también muestran que Reynolds quería que Justin Baldoni entendiera que el estudio estaba al tanto de lo que, según él, estaba ocurriendo. En uno de los textos, señaló que Baldoni “necesita ver que todo un estudio sabe lo que él está haciendo.”

Una semana antes, el 9 de agosto de 2024, Reynolds ya había expresado frustración por el trato que recibía Lively. En ese intercambio dijo que la actriz “no dormía” y “se perdió innumerables momentos con sus hijos” para hacer la película. También escribió que Sony “debería estar protegiendo a B”.

Sony respaldó después a Blake Lively

Sony Pictures Entertainment terminó emitiendo un comunicado de apoyo en diciembre de 2024, después de que Blake Lively acusó públicamente a Justin Baldoni, director y coprotagonista de ‘It Ends With Us’, de acoso sexual y de promover una supuesta campaña para dañar su reputación. Baldoni negó los señalamientos y respondió con una contrademanda de US$400 millones, que más tarde fue desestimada.

Justin Baldoni y Blake Lively en el set de ‘It Ends With Us’ (imagen: Getty)

En esa postura, el estudio reiteró su respaldo a Lively por su trabajo en la película y rechazó los ataques reputacionales en su contra. La batalla legal entre Lively y Baldoni estaba prevista para llegar a juicio en mayo, pero ambas partes alcanzaron un acuerdo dos semanas antes. Ninguno recibió dinero dentro de ese arreglo.

Posteriormente, Lively solicitó más de US$8 millones en honorarios y costos legales, aunque Page Six afirma que en agosto sólo obtuvo US$400 mil. Los mensajes de Reynolds revelan una parte menos visible de la crisis: los esfuerzos por proteger públicamente a Lively mientras la conversación alrededor de ‘It Ends With Us’ pasaba de la promoción de una película exitosa a uno de los pleitos más mediáticos de Hollywood.

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