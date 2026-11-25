A medio siglo del estreno de ‘Rocky’, Sylvester Stallone todavía tiene ideas para explorar la vida del boxeador que lo convirtió en una estrella de Hollywood. Sin embargo, el actor no parece convencido de que el siguiente paso de la franquicia deba ser otra película con él frente a las cámaras. En una entrevista con Cigar Aficionado, Stallone habló de las dificultades de regresar al personaje y explicó por qué le resulta más atractiva una historia situada mucho antes de su primer combate contra Apollo Creed.

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¿Sylvester Stallone volverá a interpretar a Rocky Balboa?

Stallone reconoció que sería complicado retomar el papel y recordó que había considerado una historia en la que Rocky entrenaría a un nuevo protegido. Ahora cree que una precuela tendría más posibilidades.

“Sería difícil”, respondió sobre su regreso. Después explicó qué le interesaría ver: “Iba a tener un protegido y entrenarlo, pero creo que es más probable que hagan una precuela. Eso funcionaría, porque sería algo muy interesante: Mickey a los 30 años y Rocky a los 16.”

Sylvester Stallone en ‘Rocky’ (© 1976 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc)

La propuesta permitiría conocer otras etapas de Rocky y de Mickey Goldmill, el entrenador interpretado por Burgess Meredith en la saga original. Stallone no anunció que el proyecto tenga luz verde ni confirmó que vaya a participar en él; sus comentarios se refieren a la dirección que considera más interesante para la franquicia.

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Una precuela sobre Rocky, Adrian y Paulie

La idea lleva varios años entre los planes del actor. En 2021, Stallone compartió en Instagram notas manuscritas para una posible serie sobre la adolescencia de Rocky en la Filadelfia de los años sesenta.

El proyecto contemplaba varias temporadas y seguiría al joven Balboa junto a Adrian, su hermano Paulie y Mickey, en una ciudad que atravesaba cambios sociales. Stallone llegó a describir la propuesta como una versión de ‘La dama y el vagabundo’, pero con personas reales.

Por ahora, aquella serie sigue sin producirse. Tampoco está claro si la precuela que mencionó en su nueva entrevista conserva el mismo formato o si se trata de una nueva versión de la idea, todavía sin fecha de de estreno.

Las otras historias de Rocky que quedaron pendientes

La precuela no es la única propuesta que Stallone ha desarrollado. En 2023 compartió detalles de una historia con un boxeador de 27 años llamado Chucho, conocido como “Chucho the Mutt”. En ella, Rocky también defendería a los habitantes de su antiguo barrio frente a empresarios inmobiliarios que buscaban desplazarlos. El proyecto quedó en pausa en medio de disputas creativas y sobre los derechos de la franquicia.

Sylvester Stallone en ‘Rocky III’ (1982) (imagen: IMDb)

Stallone también ha hablado de un guion para una posible ‘Rocky 7’, centrado en un Balboa mayor que ayuda a personas necesitadas en Filadelfia, sin que la trama dependa de otro regreso al ring. Ninguna de estas historias ha llegado a producirse.

Mientras tanto, ‘I Play Rocky’, dirigida por Peter Farrelly y protagonizada por Anthony Ippolito, aborda un capítulo distinto: los esfuerzos del propio Stallone por conseguir que se filmara el guion de 1976 con él como protagonista. Esa película cuenta con su aprobación, aunque el actor no participó como productor . El futuro de Rocky Balboa, en cambio, permanece abierto.

Fuente.

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