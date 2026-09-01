Ridley Scott habría culpado a Paul Mescal tras el fracaso de ‘Gladiador 2’ por ‘no ser lo bastante masculino’

El Coliseo quedó atrás, pero la batalla alrededor de Gladiador 2 todavía no termina y de hecho acaba de proporcionar uno de sus chismes más candentes. Un nuevo reporte atribuye a Ridley Scott una dura valoración sobre Paul Mescal, protagonista de la secuela, y relaciona ese supuesto descontento con la salida del actor de The Dog Stars, la siguiente película del cineasta.

¿Qué habría dicho Ridley Scott sobre Paul Mescal?

La versión procede del periodista Matthew Belloni, quien citó a personas cercanas a The Dog Stars. Según esas fuentes, el director habría responsabilizado parcialmente a Mescal por el desempeño comercial de Gladiador 2 y consideraba que el actor “no era lo bastante masculino” para interpretar a Lucio. El reporte incluso sostiene que aquella opinión influyó en la decisión de no mantenerlo como protagonista de The Dog Stars.

Mescal había sido anunciado para The Dog Stars en noviembre de 2024, cuando Scott preparaba una nueva colaboración con él para la pantalla grande. Dos meses después, Jacob Elordi inició negociaciones para sustituirlo. La explicación difundida entonces habló sobre problemas de agenda relacionados con las cuatro películas sobre The Beatles dirigidas por Sam Mendes.

Pedro Pascal y Paul Mescal en Gladiador 2 (Foto: IMDb)

El propio Scott había advertido antes que el calendario de Mescal podía impedir la reunión. El actor fue elegido para interpretar a Paul McCartney en el proyecto de Mendes, integrado por cuatro largometrajes conectados. La acusación también contrasta con la forma en que Mescal consiguió Gladiador 2, pues Scott quedó interesado tras verlo en Normal People y le entregó el papel después de una videollamada de aproximadamente 30 minutos, sin exigirle una audición tradicional. En aquel momento, el director confiaba en su presencia para cargar con la continuación de un clásico.

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Ni Scott ni Mescal han respondido públicamente al reporte.

El desempeño de Gladiador 2 en taquilla

Gladiador 2 recaudó un total mundial de 462 millones de dólares, cifra considerable para un drama histórico con clasificación para adultos. El presupuesto es tema contradictorio, pues Variety lo situó por encima de 250 millones de dólares, y The Hollywood Reporter informó que el gasto bruto llegó a rondar los 310 millones antes de incentivos fiscales. Paramount sostuvo que el costo permaneció por debajo de 250 millones.

La recepción no fue un rechazo uniforme y es justo señalar que la película brilla por su espectáculo de acción, junto con la actuación de Denzel Washington como el despiadado Macrinus. El problema fue que el guion careció de verosimilitud en puntos importantes.

The Dog Stars, la nueva película de Ridley Scott

Paul Mescal (Foto: Getty)

The Dog Stars, o La guerra de los últimos, adapta la novela publicada por Peter Heller en 2012 y cuenta la historia de Hig, un piloto que sobrevive a una pandemia junto con su perro y Bangley, un exmilitar. Una misteriosa señal de radio lo lleva a abandonar su refugio para buscar otros sobrevivientes.

Jacob Elordi interpreta a Hig y Josh Brolin a Bangley. Margaret Qualley, Guy Pearce, Allison Janney y Benedict Wong también forman parte del reparto. La película abrió con ocho millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, quedando en quinto lugar. Sumó 11.3 millones en otros países, para un arranque mundial cercano a 19.3 millones. Contó con un presupuesto situado entre 70 y 100 millones.

La crítica recibió The Dog Stars con opiniones divididas y el pobre estreno comercial dejó a Scott frente a otro resultado complicado, esta vez sin Paul Mescal disponible para cargar con la culpa.

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