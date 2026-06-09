Richard Gere elogia a Claudia Sheinbaum: ‘Es una líder superior a lo que tenemos en Estados Unidos’

El actor Richard Gere volvió a hablar sobre Claudia Sheinbaum e incluso mencionó a Donald Trump en declaración rescatadas por El Universal. El protagonista de Mujer Bonita elogió a la presidenta de México y cuestionó con dureza al mandatario de su país, además de reflexionar sobre la verdad como herramienta de poder.

Ahora mismo Gere retoma su papel de Bosko, jefe de la estación de la CIA en Londres dentro de la segunda temporada del thriller de Paramount+, La Agencia. Fuera de la ficción, el actor comparó dos estilos de liderazgo y puso a Sheinbaum muy por encima del modelo político que gobierna hoy los Estados Unidos.

Richard Gere elogia a Claudia Sheinbaum y critica a Donald Trump

El actor de 76 años aseguró que Claudia le parece una figura política más sólida que la de Donald Trump, a quien ha criticado varias veces por su forma de gobierno: “Tu presidenta Sheinbaum es una persona diferente. Parece ser muy directa, inteligente, científica, empírica, quiere la verdad, se comunica bien y con habilidad. Así que tienen un líder en México muy superior a lo que tenemos en los Estados Unidos”.

Richard Gere y Julia Roberts en Mujer Bonita

Gere relacionó sus comentarios con la preocupación por la pérdida de verdad en la vida pública, un tema que también atraviesa La Agencia. En la serie, su personaje dirige operaciones de inteligencia que pueden salvar vidas humanas o destruir alianzas.

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Al hablar de Trump, el veterano actor fue mucho más severo: “El presidente que tenemos en los Estados Unidos ahora mismo está infectado con una enfermedad que lo hace mentir constantemente”. A Gere le importa mucho cómo las mentiras, incluso las más sencillas, son cada vez más comúnes: “Parte de la verdad también es ser habilidoso. Algunas personas no pueden procesar la verdad desvanecida, vivimos en un siglo en el que incluso la verdad simple y directa está siendo corrompida”.

Gere también apuntó contra la falta de empatía que percibe en el mandatario: “Tenemos a un presidente que es completamente incompetente y parece que no tiene ni un poco de empatía humana. Es un bully, pero ni siquiera uno interesante, parece que no hay ninguna inteligencia ni estrategia detrás de lo que hace”.

El presidente bajo la mira

Una de las más sensibles del segundo mandato de Donald Trump involucra al Departamento de Justicia, luego de la salida de Pam Bondi y la nominación de Todd Blanche, exabogado personal de Trump, como fiscal general permanente. Blanche llega al cargo interino tras la destitución de Bondi, cuyo paso por Justicia quedó manchado por el manejo de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein. La publicación defectuosa de documentos y señalamientos de uso político del departamento abrieron una pelea pública entre exfuncionarios y legisladores.

Claudia Sheinbaum

El presidente también se ganó varias críticas desde el ecosistema digital tras publicar un video hecho con inteligencia artificial donde afirma que todos lo aman e incluye imágenes de líderes extranjeros, entre ellos Sheinbaum. No son pocas las ocasiones en las que Trump, desde su perfil en Truth Social, lanza contenido de IA que le vale el repudio de las redes. Anoche, durante su estancia en la final de la NBA, recibió abucheos por parte del público en el Madison Square Garden. Claudia, Olinia y el Mundial 2026

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Claudia, Olinia y el Mundial 2026

Sheinbaum, por su parte, intenta mantener una agenda pública entre proyectos industriales y la presión del Mundial 2026. El domingo anunció Olinia, el vehículo eléctrico mexicano presentado como una apuesta tecnológica de bajo costo. El gobierno federal lo presentó como un auto hecho por talento nacional, con precio inicial de 150 mil pesos. La promesa oficial es que ahorrará combustible y que las primeras entregas se harán durante el verano de 2027.

Por otro lado está el Mundial de Futbol 2026, que tendrá a la Ciudad de México como una de las sedes, con el Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, como espacio de varios partidos, incluida la inauguración. Aun así, son abundantes los reportes de retrasos, obras inconclusas, desencanto público y presión sobre movilidad y servicios en la zona. Las obras alrededor del estadio incluyen vialidades, imagen urbana, ajustes al Tren Ligero y recuperación de espacios públicos. Estamos a un par de días del inicio y la ciudad debe coordinar seguridad, transporte, comercio, turismo y operación diaria sin paralizar zonas del sur capitalino.