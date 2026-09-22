Revelan la causa de muerte de Hayden Panettiere más de un mes después de su fallecimiento

Panettiere murió el 16 de agosto de 2026, a los 36 años, después de ser encontrada inconsciente en un alojamiento

Más de un mes después de la muerte de Hayden Panettiere, las autoridades finalmente determinaron qué provocó el fallecimiento de la actriz de ‘Heroes’, ‘Nashville’ y ‘Scream’. La Oficina Forense del Condado de Greenville, Carolina del Sur, confirmó que Panettiere murió por los efectos tóxicos de una combinación de sustancias, entre ellas, fentanilo. La manera de muerte fue oficialmente clasificada como accidental.

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¿Cuál fue la causa de muerte de Hayden Panettiere?

De acuerdo con la información difundida por Deadline, la Oficina Forense del Condado de Greenville determinó que Panettiere murió por los efectos tóxicos de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.

Hayden Panettiere (Jon Kopaloff/Getty Images)

El fentanilo es un potente opioide sintético, mientras que el 4-ANPP es un compuesto químico relacionado con su fabricación. El alprazolam, conocido comercialmente como Xanax, pertenece al grupo de las benzodiacepinas; el metocarbamol es un relajante muscular y la quetiapina es un medicamento antipsicótico utilizado para tratar diferentes trastornos psiquiátricos.

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Las autoridades determinaron, además, que el fallecimiento fue accidental. Panettiere murió el 16 de agosto de 2026 a los 36 años, después de ser encontrada inconsciente en un alojamiento de Greenville.

Los primeros reportes ya habían mencionado una posible sobredosis

Tras encontrar a la actriz y no conseguir que reaccionara, una persona llamó al 911 y los servicios de emergencia acudieron al lugar. En el audio de las comunicaciones de emergencia se escuchan referencias a “sobredosis” y a “paro cardiaco”. Los paramédicos intentaron reanimarla mediante soporte vital avanzado, pero la declararon muerta en el sitio.

Semanas después, Zach Hickerson, hermano de Brian Hickerson, pareja de Panettiere, reveló que Brian le había administrado Narcan al encontrarla inconsciente. Zach aseguró que llamó al 911 y que ambos realizaron maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios médicos.

Panettiere había hablado públicamente sobre sus problemas con el alcohol y los opioides. En una entrevista con People, recordó que durante su adolescencia recibió lo que describió como “pastillas de la felicidad” y que posteriormente comenzó a beber y consumir opioides ocasionalmente.

“Mi salvación es que no podía ser desordenada mientras estaba en el set y trabajando, pero la situación seguía yéndose de las manos. Y, a medida que fui creciendo, las drogas y el alcohol se convirtieron en algo sin lo que casi no podía vivir.”

Hayden Panettiere (Fotografía: Storm Santos)

De estrella infantil a figura de ‘Heroes’, ‘Nashville’ y ‘Scream’

Panettiere comenzó su carrera desde muy pequeña. Trabajó en ‘One Life to Live’ y ‘Guiding Light’, prestó su voz a Dot en ‘A Bug’s Life’ y apareció junto a Denzel Washington en ‘Remember the Titans’.

Su reconocimiento internacional llegó en 2006 gracias a Claire Bennet, la porrista con poderes regenerativos de ‘Heroes’. Años después, interpretó a Juliette Barnes en ‘Nashville’, uno de los papeles más destacados de su trayectoria.

También dio vida a Kirby Reed en ‘Scream 4’ y regresó al personaje en ‘Scream VI’. En los meses previos a su muerte continuaba trabajando en cine, mientras hablaba abiertamente sobre distintos episodios difíciles de su vida personal y sus problemas de adicción.

Con información de Deadline.

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