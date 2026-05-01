‘Resident Evil’: El director Zach Cregger dice que el personaje principal de la película es una avatar de sí mismo

La nueva película de Resident Evil presentó su tráiler esta mañana y dejó a los fans emocionados con sus promesas. Zach Cregger, director a cargo y mente detrás de otras cintas como Bárbaro y La Hora de la Desaparición, se entrevistó con PlayStation para compartir detalles sobre su propuesta, una muy diferente a la de los videojuegos de Capcom, casi siempre enfocada en héroes con experiencia en combate.

El nuevo personaje de Resident Evil

En el tráiler conocemos a Bryan, interpretado por Austin Abrams, un joven repartidor que debe entregar un paquete en un hospital apartado de la ciudad. Para su mala suerte, queda justo en medio de la pandemia zombie que destruye Raccoon City y debe luchar por sobrevivir con lo que tiene a la mano.

Cregger confirmó que su nueva película está ambientada durante los eventos del videojuego Resident Evil 2. Pero mientras que Leon Kennedy y Claire Redfield, protagonistas, tenían conocimientos en manejo de armas y combate, él por su entrenamiento en la academia de policía, y ella por su hermano Chris, miembro estrella de S.T.A.R.S. (Servicio de Tácticas Especiales y Rescate), unidad de élite policial dentro del departamento de policía de Raccoon City, Bryan es un ciudadano común, sin preparación ni experiencia.

Y esto es justo lo que Zach Cregger quería en su película.

Austin Abrams como Bryan en Resident Evil de Zach Cregger (Foto: Constantin Films)

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Bryan es un avatar de Zach Cregger en Resident Evil

Durante su nueva entrevista con PlayStation, Cregger confesó que no podría importarle menos contar en una película la historia de personajes que ya se conocen en los videojuegos:

“Quería contar una historia que pudiera desarrollarse en el mundo de Resident Evil, pero que no fuera una historia que los juegos ya hubieran contado. Para mí, sentiría que no hay forma de ganar si contara la historia de Leon, porque los juegos lo hacen tan bien. Sería algo redundante y, al final, creo, decepcionante. Así que preferí celebrar todo lo que me encanta de los juegos contando una historia que pudiera existir al margen de uno de ellos.”

Cregger declaró que su película de Resident Evil estará llena de referencias a los videojuegos. La diferencia es que su protagonista es una persona promedio, alguien que debe ir de un lugar a otro, como en cualquier experiencia interactiva del mundo gamer que sigue una línea narrativa, pero sin el bagaje que poseen los sobrevivientes tradicionales de un RE clásico.

“Austin es, en gran medida, como un avatar para mí, o lo que esperaría que fuera la reacción de un jugador promedio de videojuegos si fuera arrojado dentro del juego. Así que es solo un tipo normal. No es particularmente bueno en combate de ninguna manera. Es atlético, pero no es un atleta, es solo un tipo. Es un buen tipo, bien intencionado, algo torpe, que termina atrapado en una pesadilla. ¿Cómo reaccionaría yo de forma auténtica si viera a un perro mutante atacarme? ¿Cómo sería toda esa gama de emociones? Y Austin es muy divertido de ver, es perfecto para eso.”

Bryan es un joven común sin experiencia en combate (Foto: Constantin Film)

En este sentido, Bryan se acerca más a la caracterización de Grace Ashcroft, vista recientemente en Resident Evil Réquiem, una joven agente y analista de datos del FBI que termina atrapada en un hospital lleno de zombies sin nunca haber tenido contacto con ellos antes. Nos atrevemos a señalar que el caso de Bryan es todavía más desesperado, pues tiene un trabajo común sin relación con estrategias de supervivencia, y no parece haber un Leon experimentado a la vista que lo socorra.

Una nueva era para Resident Evil en cine

Esta franquicia ya tuvo varias adaptaciones en la pantalla grande. Tenemos las seis películas de Paul W. S. Anderson con Milla Jovovich, y el reboot de 2021, Bienvenidos a Racoon City, que intentó adaptar Resident Evil 2 con resultados completamente desastroso. Ahora es turno de Zach Cregger, quien estrenará su nueva película el próximo 18 de septiembre.

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