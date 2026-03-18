Rebel Wilson acusa a un empresario millonario de financiar demandas en su contra

El conflicto legal en torno a ‘The Deb’ suma un nuevo capítulo que amplía el alcance de la disputa más allá del equipo de producción. La actriz y directora Rebel Wilson publicó una serie de mensajes en redes sociales en los que señala directamente a un empresario como presunto responsable de financiar acciones legales en su contra. Las declaraciones aparecen en un contexto marcado por demandas cruzadas, acusaciones públicas y recientes revelaciones sobre estrategias de comunicación que han rodeado el caso desde 2024.

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Las publicaciones de Wilson surgen después de que el conflicto escalara en tribunales y de que salieran a la luz nuevos elementos, como un audio filtrado que vincula a su equipo de relaciones públicas con una posible campaña digital contra la productora Amanda Ghost. Aunque se trata de frentes distintos dentro del mismo caso, ambos reflejan el nivel de confrontación que ha alcanzado la disputa.

Rebel Wilson (imagen: Facebook)

¿Por qué Rebel Wilson acusa al empresario Len Blavatnik?

A través de sus historias de Instagram, Wilson afirmó que buscó directamente al empresario Len Blavatnik para exponerle los problemas que, según su versión, tuvo con personas relacionadas con su entorno profesional. La actriz asegura que viajó a Nueva York para hablar con él sobre la situación con Amanda Ghost, Gregor Cameron y Vince Holden.

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En ese contexto, Wilson escribió que “sinceramente pensé que haría algo al respecto”, en referencia a su expectativa de recibir apoyo. Sin embargo, sostiene que la respuesta fue distinta a lo esperado. Según su versión, el empresario habría utilizado sus recursos para financiar demandas en su contra.

La actriz afirma que se trata de “cuatro demandas en dos continentes en mi contra”, aunque una fuente citada por TMZ señala que serían tres y no cuatro.

El origen del conflicto legal por ‘The Deb’

La disputa comenzó en 2024, cuando los productores Amanda Ghost, Gregor Cameron y Vince Holden presentaron una demanda por difamación contra Wilson. Esto ocurrió después de que la actriz los acusara de desviar 900 mil dólares del presupuesto de la película y de conductas inapropiadas durante la producción.

Entre esas acusaciones, Wilson señaló que Ghost habría acosado a la actriz principal, Charlotte MacInnes. No obstante, fuentes cercanas a la productora han rechazado esas afirmaciones, y MacInnes ha negado públicamente haber sido víctima de acoso.

Reportes también indican que un juez desestimó varias de las contrademandas presentadas por Wilson, lo que ha marcado un punto relevante dentro del proceso judicial.

Nuevas revelaciones y un caso que sigue creciendo

El señalamiento contra Blavatnik se suma a otros elementos recientes dentro del caso, como el audio filtrado que sugiere que integrantes del equipo de relaciones públicas de Wilson discutieron la creación de sitios web anónimos con acusaciones graves contra Amanda Ghost. La actriz ha negado haber participado en esas acciones.

Amanda Ghost (imagen: Film Magic)

En sus publicaciones, Wilson también mencionó haber visto el nombre del empresario en los llamados “Epstein Files” y compartió un correo en el que Jeffrey Epstein pedía a un tercero contactar a Blavatnik para ayudar a una persona a conseguir trabajo. En ese contexto, se aclara que el empresario no está acusado de ninguna actividad ilegal relacionada con ese mensaje.

Hasta ahora, representantes de Blavatnik han declinado comentar sobre las acusaciones. El conflicto continúa en tribunales mientras la disputa en torno a ‘The Deb’ sigue acumulando nuevos frentes y manteniendo la atención sobre uno de los casos legales más tensos recientes en la industria del entretenimiento.

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