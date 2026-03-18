Jamie Lee Curtis sabe que le ‘debe’ su carrera al cine de terror pero admite que no le gusta el género

La actriz, conocida por ‘Halloween’, aseguró durante SXSW que no le gusta el cine de terror

Aunque su nombre está inevitablemente ligado al cine de terror desde finales de los años setenta, la relación de Jamie Lee Curtis con el género nunca ha sido tan directa como podría parecer. A pesar de haber construido buena parte de su carrera dentro de este tipo de historias, la actriz ha dejado claro recientemente que su vínculo con el horror es más profesional que personal.

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Un legado construido desde el terror… aunque no sea su favorito

La conexión de Curtis con el horror incluso antecede a su propia carrera. Su madre, Janet Leigh, protagonizó ‘Psicosis‘ (1960), dirigida por Alfred Hitchcock, una de las películas más influyentes del género. Años después, Curtis retomaría ese legado con su participación en ‘Halloween’ y sus múltiples secuelas, además de otros títulos como ‘The Fog’ (1980), donde compartió pantalla con Leigh.

Jamie Lee Curtis junto a Michael Myers, el villano de ‘Halloween’ (imagen: Getty)

¿Jamie Lee Curtis realmente disfruta el cine de terror?

Durante una aparición en el festival SXSW, la actriz habló con franqueza sobre su relación con el género que la lanzó al estrellato. Curtis fue directa: “Realmente no me encanta”, dijo al referirse al cine de terror. Incluso reforzó la idea con otra declaración igual de clara: “No estoy bromeando; no me gusta. Eso no significa que no lo aprecie. Simplemente no es mi género, no es lo mío.”

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Sus palabras resultan llamativas si se considera que su debut en el cine fue precisamente en ‘Halloween’ (1978), dirigida por John Carpenter, donde interpretó a Laurie Strode, uno de los personajes más icónicos del género. A partir de ahí, su imagen quedó ligada al arquetipo de la “chica final”, consolidándola como una de las figuras más representativas del terror moderno.

Aun así, la actriz dejó claro que su postura no implica rechazo hacia el cine de terror como tal. “Le debo mi vida al género, pero no tengo que fingir que soy una chica del género y que me encanta”, señaló, reconociendo la importancia que tuvo este tipo de cine en su trayectoria, sin necesidad de identificarse plenamente con él.

El reconocimiento tardío del género y su evolución

Más allá de sus preferencias personales, Curtis también habló sobre cómo ha cambiado la percepción del terror en la industria. En los últimos años, el género ha comenzado a recibir mayor atención crítica y reconocimiento institucional, algo que antes era poco común.

Jamie Lee Curtis junto a Nicole Kidman en ‘Scarpetta’, la nueva serie donde actúa la actriz (imagen: Amazon Prime Video)

“El hecho de que sea un género que ahora está recibiendo mayor comprensión y aprecio, por supuesto que me alegra”, comentó la actriz. También destacó el papel de la Academia en este cambio, señalando que es positivo que instituciones tradicionales evolucionen con el tiempo.

Aunque nunca ha sido “su tipo de cine”, Curtis sí ha reconocido un aspecto que siempre le atrajo: su naturaleza dentro del cine independiente. Este enfoque, según explicó, fue uno de los factores que la acercaron al género en sus inicios, más allá del contenido de las historias.

A más de cuatro décadas de su debut, la figura de Jamie Lee Curtis sigue ligada al terror, incluso si su relación con el género está marcada por una distancia clara entre lo profesional y lo personal.

Con información de EW.

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