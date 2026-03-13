Audio filtrado revela que equipo de Rebel Wilson planeó campaña de difamación contra productora

La grabación forma parte de la evidencia presentada en el proceso judicial que enfrenta a la actriz con los productores

El conflicto legal que rodea la película ‘The Deb’ y a la disputa entre la actriz Rebel Wilson y la productora Amanda Ghost. Un reportaje publicado por The Hollywood Reporter reveló la existencia de un audio en el que integrantes del equipo de relaciones públicas de la actriz discuten la creación de sitios web anónimos con acusaciones graves contra la productora.

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El material forma parte de la evidencia presentada en el proceso judicial que se desarrolla en California y surge en medio de un enfrentamiento que comenzó en 2024, cuando los productores del proyecto demandaron a Wilson por difamación tras una serie de acusaciones públicas relacionadas con la producción del filme.

Rebel Wilson en el set de ‘The Deb’ (imagen: Instagram)

¿Qué revela el audio filtrado?

La grabación registra una conversación entre el estratega digital Jed Wallace y la publicista Melissa Nathan, vinculados al manejo de crisis mediáticas en la industria del entretenimiento. En el audio, Wallace plantea la necesidad de lanzar una campaña digital contra Ghost mediante páginas web anónimas que difundieran acusaciones extremadamente graves.

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Durante la conversación, Wallace explica que el ataque debía ser contundente y no limitarse a críticas menores. “No podemos simplemente decir, oh, es una p**ra, es una m**rda,” dice en la grabación. “Es como si tuviera que ser muy, algo muy pesado y estar conectado a algo así de pesado.”

El reportaje señala que esas páginas debían presentar a Ghost como una figura vinculada con tráfico sexual y con la supuesta obtención de mujeres jóvenes para hombres ricos y poderosos. También se menciona la intención de relacionarla con el empresario Len Blavatnik, propietario de la productora AI Film.

Uno de los sitios mencionados en el caso, ya eliminado, llevaba por título “Amanda Ghost es una destructora de mundos” y se presentaba como si hubiera sido escrito por un denunciante anónimo.

La supuesta implicación de Rebel Wilson

El conflicto judicial sostiene que la campaña habría sido solicitada por la actriz. Documentos citados en el proceso indican que mensajes internos del equipo de relaciones públicas mencionaban que Wilson quería la creación de uno de esos sitios. En uno de los intercambios citados en el expediente, Nathan escribe: “Básicamente, Rebel quiere uno de esos sitios.”

Los documentos también indican que el contenido utilizado para la página habría sido elaborado a partir de un documento atribuido a Camp Sugar, la productora de Wilson. Según el testimonio de Katie Case, exvicepresidenta de la firma de relaciones públicas The Agency Group, el texto fue modificado con cambios menores antes de publicarse.

El expediente incluye además un mensaje atribuido a Wilson en el que reprocha a su equipo no haber difundido información negativa sobre Ghost. “Se suponía que debías difundir la información negativa sobre Ghost y no lo has hecho,” escribió la actriz, según el documento judicial citado en el reportaje.

Wilson ha negado previamente haber participado en la creación de los sitios web difamatorios, tanto en entrevistas televisivas como en su testimonio bajo juramento.

Un conflicto legal que sigue escalando

La disputa se remonta a 2024, cuando Ghost y los productores Gregor Cameron y Vince Holden demandaron a Wilson por difamación después de que la actriz los acusara de acoso sexual y mal manejo de fondos relacionados con ‘The Deb’, su debut como directora. Los productores rechazaron esas acusaciones y presentaron acciones legales contra la actriz.

Amanda Ghost (imagen: Film Magic)

Desde entonces el caso ha derivado en múltiples demandas cruzadas, declaraciones públicas y disputas relacionadas con la distribución de la película. El conflicto también ha atraído atención adicional debido a investigaciones paralelas sobre campañas digitales que, según algunos abogados involucrados en procesos judiciales recientes, podrían formar parte de una estrategia más amplia para influir en disputas legales mediante ataques reputacionales en internet.

La abogada de Ghost, Camille Vasquez, afirmó en un comunicado que la evidencia presentada ante el tribunal respalda la sospecha de que Wilson no solo contribuyó al contenido de los sitios, sino que habría sido la principal impulsora de la campaña.

Por ahora, Wilson, Wallace, Nathan y el abogado Bryan Freedman han declinado comentar sobre el nuevo audio revelado en el reportaje. El caso continúa en los tribunales mientras el conflicto en torno a ‘The Deb’ sigue desarrollándose.

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