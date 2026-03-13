Muere Jane Lapotaire, estrella de ‘The Crown’ y ‘Downton Abbey’, a los 81 años

Su trayectoria incluyó décadas de trabajo con la Royal Shakespeare Company y el National Theatre

La actriz británica Jane Lapotaire, reconocida por su extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, murió el 5 de marzo de 2026 en Reino Unido a los 81 años. La noticia fue reportada el 12 de marzo por The Guardian y confirmada por instituciones vinculadas al teatro británico. Lapotaire alcanzó notoriedad internacional por sus apariciones en series como ‘The Crown’ y ‘Downton Abbey’, aunque su prestigio artístico se construyó principalmente en los escenarios, donde llegó a ganar importantes reconocimientos, incluido un premio Tony.

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¿Quién fue Jane Lapotaire?

Nacida el 26 de diciembre de 1944 en Ipswich, Suffolk, con el nombre de Jane Elizabeth Marie Burgess, Lapotaire se formó como actriz en el Bristol Old Vic y comenzó su carrera teatral en la década de 1960. Su debut ocurrió en 1965 en el Bristol Old Vic con la obra When We Are Married, donde interpretó a Ruby Birtle.

Jane Lapotaire interpretando a la reina Katherine junto a Paul Jesson en el papel del rey Enrique durante una puesta en escena de “Henry VIII” de Shakespeare en el teatro Swan de Stratford-upon-Avon en 1996 (Fotografía: Tristram Kenton / The Guardian)

Con el paso de los años se consolidó como una figura relevante del teatro británico. Fue cofundadora del Young Vic Theatre alrededor de 1970 y posteriormente se integró a la Royal Shakespeare Company en 1974. También trabajó en escenarios importantes como el National Theatre y el Bristol Old Vic.

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En televisión, Lapotaire interpretó diversos personajes históricos y de ficción. Entre sus papeles más conocidos se encuentran Princess Alice of Battenberg en dos episodios de ‘The Crown’ y Princess Irina Kuragin en la quinta temporada de ‘Downton Abbey’. También protagonizó la miniserie de la BBC ‘Marie Curie’ en 1977, una producción que impulsó su popularidad en pantalla.

El papel que la llevó al Tony

Aunque tuvo una carrera amplia en televisión y cine, el reconocimiento internacional llegó gracias al teatro. Lapotaire interpretó a la cantante francesa Edith Piaf en la obra ‘Piaf’, escrita por Pam Gems.

La actriz ya había obtenido el premio Olivier por su actuación en el West End, y cuando la producción llegó a Broadway ganó el Tony en 1981 a Mejor Actriz en una obra. En esa edición superó a intérpretes como Glenda Jackson, Eva Le Gallienne y Elizabeth Taylor.

Su trabajo teatral también incluyó producciones como The Taming of the Shrew, Oedipus, Measure for Measure, As You Like It y Hamlet, donde interpretó a Gertrude junto a Kenneth Branagh.

Una carrera marcada por el teatro y la televisión

Además de su trabajo en el escenario, Lapotaire participó en diversas producciones de cine y televisión. En la pantalla grande apareció en películas como ‘Antony and Cleopatra’ (1972), ‘Lady Jane’ (1986), ‘Surviving Picasso’ (1996), ‘Shooting Fish’ (1997) y ‘The Young Messiah’ (2016). Más recientemente, interpretó a Granny en la adaptación de ‘Rebecca’ de Netflix estrenada en 2020.

Jane Lapotaire en ‘The Crown’ (imagen: IMDb)

En el año 2000 su carrera sufrió una interrupción cuando padeció una hemorragia cerebral mientras estaba vinculada a la obra ‘Master Class’. Tras varias cirugías y un periodo de recuperación, la actriz regresó a la actuación en teatro y televisión. Entre sus créditos posteriores se encuentran ‘Casualty’ en 2009, ‘Downton Abbey’ en 2014 y ‘The Crown’ en 2019.

En 2025 fue nombrada Commander of the Order of the British Empire (CBE), distinción que recibió en una ceremonia celebrada en Windsor Castle en febrero de 2026.

Lapotaire estuvo casada con el director Roland Joffé entre 1974 y 1980 y le sobrevive su hijo, el guionista y director Rowan Joffé. Su trayectoria dejó una huella importante tanto en los escenarios británicos como en la televisión internacional.

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