Autora de ‘Romper el Círculo’ confirma que no habrá secuela de la película: ‘Nunca tuve la intención de llevar la segunda novela al cine’

El impresionante éxito comercial de Romper el Círculo convirtió la historia de Lily Bloom en uno de los dramas románticos más comentados del cine reciente. La adaptación cinematográfica del bestseller de Colleen Hoover llevó a la pantalla una historia de romance y reflexiones sobre la violencia dentro de las relaciones, tema que llamó la atención incluso entre quienes no conocían la novela.

En paralelo a los millones recaudados por la película a mediados de 2024, otro tema creció alrededor de la producción. La atención de las redes también se concentró en la relación profesional entre los responsables del proyecto, particularmente en las tensiones que surgieron tras el estreno. Ese contexto acrecentó las preguntas sobre el futuro de la historia en el cine y sobre la posibilidad de que la segunda novela continuara el recorrido en pantalla grande.

La disputa entre Blake Lively y Justin Baldoni

El rodaje y la promoción de Romper el Círculo reunieron a un equipo creativo con varios roles dentro de la producción. Justin Baldoni no solo interpretó a Ryle Kincaid, uno de los personajes principales, también asumió la dirección de la película. Blake Lively, por su parte, encabezó el elenco con el papel de Lily Bloom.

La relación entre ambos actores estalló después del estreno. Lively acusó a Baldoni de acoso sexual y difamación; el actor contraatacó con otra demanda en la que señaló a la estrella de Gossip Girl por tratar de manchar su imagen pública. El caso todavía no se resuelve y ambas estrellas comparecerán en juicio este año; el estado de su relación se volvió irreconciliable.

La historia de la novela y la película gira alrededor de Lily, quien inicia una relación con el neurocirujano Ryle Kincaid mientras enfrenta recuerdos dolorosos ligados a su infancia. En ese camino reaparece Atlas Corrigan, un amigo del pasado cuya presencia le otorga otro sentido a su vida como mujer adulta.

Con el tremendo historial actual de Lively y Baldoini, las preguntas sobre una continuación cinematográfica no tardaron en aparecer. La novela que sigue a Romper el Círculo ya existe y muchos lectores imaginaron que su historia podría extender el universo del séptimo arte.

Colleen Hoover dice que no habrá secuela de Romper el Círculo

La propia autora tocó el tema en una nueva entrevista con Variety. Colleen Hoover explicó que, al escribir la continuación literaria, solo la pensó como un libro de agradecimiento. Ahora los fans pueden tener una idea más clara sobre lo que la escritora piensa respecto al sueño público de ver It Start With Us en salas de cine:

“Escribí ese libro como un “gracias” para los lectores. No sé si hay suficiente historia para hacer una película. Romper el Círculo fue tan impactante y quedó tan bien cerrada en la primera película. Por supuesto, si todos se reunieran y quisieran hacerlo, no voy a disuadir a nadie. Pero cuando escribí ese, nunca fue mi intención verlo en el cine. Solo quería ver a Atlas y Lily felices”.

De qué trata la secuela de Romper el Círculo

Aunque el cine podría no continuar la historia, la segunda novela sí que expande el destino de los personajes. It Starts With Us se aleja del conflicto que dominaba el primer relato y se concentra en la vida de Lily después de las decisiones que definieron su pasado. El atractivo Atlas Corrigan adquiere un lugar más importante dentro de la narrativa, lo que permite explorar la relación que ambos personajes intentan construir. La historia también nos habla sobre los desafíos de mantener una relación diplomática con Ryle debido a la hija que tienen en común.

Por ahora, la adaptación cinematográfica de Romper el Círculo permanece como una obra independiente dentro del catálogo de Hollywood. Aunque la puerta no está completamente cerrada para una nueva película, Colleen Hoover parece haber pasado de página.