‘La Oficina’: Gaz Alazraki revela cómo la improvisación definió la comedia de la serie

México tendrá su propia versión de La Oficina gracias a Gaz Alazraki y un ambicioso equipo que sudó la gota gorda para ofrecernos comedia de calidad a partir de chistosas dinámicas laborales que todos hemos experimentado. El humor emotivo y cringe que convirtió a The Office en un fenómeno mundial exige precisión entre el guion y el caos cotidiano que define la vida obrera. En ese espacio ambiguo la versión mexicana busca encontrar su propio ritmo y previamente se sometió a un exhaustivo proceso de casting para encontrar a sus talentos.

¿De qué trata La Oficina en México?

La nueva serie traslada el falso documental a una empresa local llamada Jabones Olimpo, situada en Aguascalientes. Allí se observa el día a día de un grupo de empleados atrapados en los típicos dramas de oficina. Según información compartida con Milenio durante la premier realizada en Maravilla Studios de la Ciudad de México, los creadores apostaron por un método de trabajo que privilegia la libertad interpretativa.

En esta adaptación, la historia gira alrededor de Jerónimo Ponce III, hijo del dueño de la empresa y todo un personaje del insufrible. Los empleados navegan entre sus intentos cuestionables de liderazgo y reuniones de trabajo que terminan mal. El equipo creativo buscó que estas situaciones conservaran la esencia del formato original sin replicar exactamente lo que se vio en la serie original.

Fernando Bonilla como Jerónimo Ponce

Proceso de casting y la importancia de saber improvisar

La improvisación se convirtió en el elemento que organizó gran parte del trabajo frente a cámara. La producción dedicó gran parte del casting a encontrar actores capaces de reaccionar con naturalidad a las situaciones planteadas en el guion. “En el proceso de casting vimos a más de mil doscientos actores y nos quedamos con los que mejor podían improvisar y trabajar con el material, son grandes actores”, comentó Mark Alazraki en declaraciones recogidas por Milenio.

Al tratarse de un falso documental, la puesta en escena permite registrar múltiples tomas sin detenerse demasiado en aspectos técnicos complejos. Esto abrió espacio para que los actores probaran variantes de cada escena. En ese contexto, Gaz Alazraki habló para el mismo medio sobre el papel central del protagonista. “Fernando Bonilla trajo las Improluchas a México, no vas a traer una escopeta a la fiesta para no usarla, para eso lo tienes ahí, es un genio en la comedia”.

El showrunner Marcos Bucay coincidió con esa visión. Recordó que el actor ya estaba en la lista de posibles candidatos cuando comenzaron a escribir la serie. Su presencia en el set le dio otro nivel al ritmo de improvisación entre sus compañeros.

Quién es Fernando Bonilla

El actor Fernando Bonilla interpreta a Jerónimo Ponce III, el Michael Scott mexicano. Hijo de Hector Bonilla, su trayectoria en teatro le permitió ajustarse naturalmente a la dinámica del rodaje. El actor de 41 años explicó a Milenio que el trabajo con Gaz Alazraki y Marcos Bucay le permitió desarrollar múltiples versiones de cada escena. “La improvisación es un lenguaje que conozco muy bien y domino, es una herramienta muy poderosa que he utilizado a lo largo de mi carrera y aquí tanto Gaz Alazraki como Marcos Bucay me abrieron la puerta para improvisar”, señaló.

En palabras del propio actor, la comedia exige una base sólida antes de permitir que los intérpretes jueguen con el material. “Quisiera reconocer que la improvisación fluyó muy bien y me sentía cómodo gracias a que había un gran trabajo de guion antes. Hay una manera equivocada de entender la comedia pensando en que solo es echar desmadre pero la comedia requiere mucho trabajo previo y una vez que esta tarea está hecha se puede abrir la puerta al fuego. Eso fue lo que hicimos con un resultado muy contundente”.

Además de Fernando Bonilla, La Oficina cuenta con los talentos de Erika de la Rosa, Alejandra Ley, Elena del Río, Arelí González, Quetzalli Cortés y Fabrizio Santini. Se estrella mañana en Prime Video.

