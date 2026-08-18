‘Rápidos y Furiosos 11’: Vin Diesel revela nuevos detalles de la esperadísima secuela

La última carrera de Dominic Toretto comienza a tomar forma después de varios años de cambios detrás de cámaras y pausas indefinidad que ya comenzaban a desesperar a los fans. Vin Diesel ofreció una actualización sobre Rápidos y Furiosos 11, titulada oficialmente Rápidos y Furiosos por Siempre en Hispanoamérica, y habló del largo proceso que […]

La última carrera de Dominic Toretto comienza a tomar forma después de varios años de cambios detrás de cámaras y pausas indefinidad que ya comenzaban a desesperar a los fans. Vin Diesel ofreció una actualización sobre Rápidos y Furiosos 11, titulada oficialmente Rápidos y Furiosos por Siempre en Hispanoamérica, y habló del largo proceso que atravesó el guion antes de recibir su aprobación.

¿Qué reveló Vin Diesel sobre Rápidos y Furiosos 11?

La película ha pasado por numerosas revisiones luego del estreno de Rápidos y Furiosos X en 2023. Aunque al inicio fue presentada como la segunda mitad de un cierre dividido, el proyecto tardó en encontrar una historia que convenciera a Diesel, protagonista y productor de una saga que cumplió 25 años en 2026.

Durante una función conmemorativa de Rápido y Furioso, el actor confirmó que la filmación está planeada para diciembre, pero que el calendario todavía depende de que la producción cumpla con la solicitud del estudio. “Comenzamos a filmar en diciembre, si puedo cumplir con la solicitud del estudio. Sin embargo, estoy en un buen momento. Tuve que pasar por cuatro equipos de guionistas y cuatro años de desarrollo para llegar a algo que considerara digno de un final. Cuando leí el guion hace un par de semanas, lloré”, declaró Diesel a Variety.

“Voy a contarles algo personal. Después de cuatro guionistas diferentes y cuatro años de desarrollo, leí el guion y, a la mitad, cayó una lágrima. Al terminar el guion que creamos y trabajamos tanto para hacerlo bien para ustedes después de cuatro años, estaba llorando. No pude contenerme y tuve que decírselo a todos. Mi hermana dijo: ‘Ya no llores, hermano’. Solo quiero decir que, a veces, hasta los hombres más duros del mundo necesitan llorar”, añadió.

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La taquilla multimillonaria de la saga Rápidos y Furiosos

Rápido y Furioso llegó a los cines en 2001 como una película relativamente modesta sobre corredores clandestinos en la ciudad de Los Ángeles. Aquella producción recaudó poco más de 206 millones de dólares en todo el mundo y abrió el camino para una serie que poco a poco cambió las competencias callejeras por misiones internacionales de proporciones que jamás hubiéramos imaginado al principio.

El crecimiento comercial alcanzó su punto más alto con Rápidos y Furiosos 7, cuando la película de 2015 obtuvo aproximadamente 1.510 mil millones de dólares en todo el mundo, ayudada por el cariño del público hacia Paul Walker y por la despedida que la historia preparó para Brian O’Conner tras la muerte del actor en 2013.

Rápidos y Furiosos 8 también superó los mil millones, con alrededor de 1.189 mil millones de dólares. Otros capítulos importantes fueron Rápidos y Furiosos 6, que consiguió unos 789 millones, y el spin-off Hobbs & Shaw, cuya recaudación mundial terminó con 760 millones.

Las once películas estrenadas hasta ahora, contando Hobbs & Shaw, suman 7.270 mil millones de dólares en taquilla global y conforman para Universal una las sagas cinematográficas más lucrativas creadas fuera del terreno de los superhéroes.

Otros detalles de Rápidos y Furiosos 11

Universal estrenará Rápidos y Furiosos por Siempre para el 17 de marzo de 2028, por lo que la distancia de casi cinco años respecto a Rápidos y Furiosos X será la pausa más larga entre dos entregas principales de la serie. Louis Leterrier volverá como director después de hacerse cargo de la décima película tras la salida de Justin Lin. El libreto actual fue escrito por Michael Lesslie, también responsable de Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, luego de que otros escritores trabajaran en versiones previas que no avanzaron.

Vin Diesel regresará como Dominic Toretto, junto con Michelle Rodriguez y Jordana Brewster. Además, Dwayne Johnson volverá como Luke Hobbs y Jason Statham como Deckard Shaw.

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