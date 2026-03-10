Rachel Zegler responde a las críticas negativas por su apariencia: ‘Me niego a cambiar para la comodidad de los demás’

La más reciente película de la actriz es el live-action de Blanca Nieves

En la industria cinematográfica contemporánea, el ascenso repentino de una figura joven suele venir acompañado de una exposición pública que supera con facilidad los límites de la pantalla. Los elogios conviven con discusiones sobre la imagen o la legitimidad de quienes ocupan el centro del escenario. Esto le ocurrió a Rachel Zegler, quien ahora vuelve para hablar sobre las críticas negativas que ha recibido a lo largo de los años.

En pocos años, Zegler pasó de ser una cantante que compartía videos en internet a convertirse en una de las actrices jóvenes más visibles y señaladas de Hollywood. Su irrupción ocurrió con una velocidad que sorprendió a todos. Sin embargo, la atención mediática también abrió espacio para controversias que se extendieron más allá de sus interpretaciones. Hubo polémica sobre su origen familiar, su apariencia, su contacto con la prensa y su elección para determinados personajes.

Rachel Zegler en Blanca Nieves (Foto: Disney)

El ascenso de Rachel Zegler

Rachel Zegler nació en Nueva Jersey y comenzó a llamar la atención del público gracias a sus interpretaciones musicales que publicaba en redes sociales. Aquellos videos circularon a la velocidad de la luz entre fanáticos del teatro musical y terminaron llegando a oídos de productores de Hollywood.

El momento decisivo llegó cuando fue elegida para interpretar a María en la nueva versión cinematográfica de Amor sin Barreras dirigida por Steven Spielberg. La película, estrenada en 2021, fue su debut en la pantalla grande. Su actuación fue recibida con entusiasmo por la crítica y el público, y partir de ese momento comenzaron a aparecer nuevas oportunidades dentro de producciones de gran alcance.

Entre esos proyectos se encuentra la versión live-action de Blanca Nieves producida por Disney, donde Zegler interpreta al personaje central; ¡Shazam! La Furia de los Dioses y Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes.

Fuente de controversias

El mismo impulso que la llevó a la fama provocó discusiones que se multiplicaron en redes sociales y foros de internet. Parte de esas reacciones surgieron a raíz de su elección para interpretar a María en Amor sin Barreras. Algunos comentarios cuestionaban su identidad cultural y la forma en que encajaba dentro del personaje.

La controversia volvió a aparecer cuando fue anunciada como la protagonista de Snow White. En ese caso, los comentarios se desplazaron hacia su apariencia y la idea tradicional asociada al personaje del cuento clásico.

De igual forma, el contacto de Rachel Zegler con la prensa o algunas declaraciones polémicas hechas en redes sociales sobre temas como su salario en Hollywood, o su propia consciencia y orgullo respecto a su popularidad, le valieron incontables señalamientos en internet.

Zegler responde

Rachel Zegler en el estreno de Shazam 2 (Foto: Getty)

En una entrevista con Harper’s Bazaar UK, Rachel Zegler habló sobre esa etapa de su carrera y sobre el impacto que tuvieron las críticas en su vida personal.

La actriz de 24 años explicó que en el pasado recibió comentarios contradictorios sobre su identidad. Según relató, algunas personas consideraban que no encajaba en ciertos papeles por su origen, mientras que otras sostenían el argumento contrario.

“Fue una época realmente confusa para estar en mis primeros veintes y escuchar eso”, comentó al recordar la reacción que siguió a sus primeros papeles en cine.

Zegler también reflexionó sobre cómo lo que se dice afuera puede afectar a quienes están bajo el foco de la industria. “Si hubiera podido prever todo lo que se me vendría encima, las amenazas a mi seguridad, habría tirado mi teléfono al océano. Creo que cualquier persona cuerda lo habría hecho”, explicó.

A pesar de esas experiencias, la actriz dejó claro que no tiene intención de modificar su identidad para adaptarse a presiones externas. “Pero sí creo que hay un argumento que dice que, al menos ante el ojo público, cuando eres dos cosas al mismo tiempo, simultáneamente no eres nada. Pero me niego a asimilarme para la comodidad de nadie más”.

La siguiente película de Rachel Zegler es She Gets It From Me, por el momento sin fecha de estreno.

