¿Quién fue Oliver Tree, el cantante de 32 años que falleció en un accidente aéreo en Brasil?

Oliver Tree, cantante, rapero, compositor y figura de amplia excentricidad en la cultura digital, murió a los 32 años en Brasil, donde se encontraba como parte de una gira internacional. La noticia sacudió a fans del pop viral y TikTok, donde Tree había construido una comunidad enorme gracias a canciones como “Life Goes On” y “Miss You”.

¿Quién fue Oliver Tree y qué le pasó?

Tree nació en California en 1993 y, antes de volverse conocido bajo su nombre artístico, trabajó en la escena de la Bahía de San Francisco produciendo dubstep y desarrollando una identidad que luego llevaría al extremo. Su primer EP, “Demons,” llegó en 2013 a través de R&S Records. La primera gran ola de atención llegó en 2016, cuando colaboró con Whethan en “When I’m Down”.

En 2018, el EP “Alien Boy” lo hizo más famoso como una rareza del pop. El video doble “All That x Alien Boy”, escrito y dirigido por él, superó decenas de millones de vistas y presentó su estética de atuendos coloridos y cortes de pelo imposibles. El éxito masivo llegó con “Life Goes On”, que se volvió enorme en TikTok en 2021.

Foto: Tercio TEIXEIRA / AFP

De acuerdo con múltiples medios internacionales, entre ellos CNN Brasil y Variety, Tree murió hoy domingo, 14 de junio, en un insólito choque entre dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes, al suroeste de Río de Janeiro. Tenía 32 años y venía de presentarse en São Paulo como parte de su gira mundial para promocionar su álbum “Love You Madly, Hate You Badly”.

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¿Quién fue Gaspar Prim, otra de las víctimas del accidente?

Entre las víctimas también estaba Gaspar Prim Díaz, o Gaspi, creador argentino de contenido y figura popular de YouTube. Tenía solo 23 años y había desarrollado una audiencia fuerte entre seguidores jóvenes; Gaspi viajaba en la misma aeronave que Oliver Tree. Aunque venían de mundos distintos, Tree y Prim compartían visiones similares sobre el espectáculo al unir imagen, internet, humor y cercanía con fans.

El choque ocurrió la mañana del domingo en Recreio dos Bandeirantes, una zona de Río de Janeiro con actividad aérea y tránsito urbano. Los reportes indican que dos helicópteros colisionaron en el aire y luego cayeron sobre un estacionamiento con vehículos. Una de las aeronaves llevaba cinco ocupantes. En ella murieron Oliver Tree Nickell, Lucas Vignale, Gaspar Prim Díaz, Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza. En el segundo helicóptero viajaba solo el piloto Charles Marsillac, quien también falleció.

El sinisestro provocó un incendio que alcanzó aproximadamente 20 vehículos en el estacionamiento. Medios brasileños reportaron que el lugar estaba dedicado al resguardo de autos eléctricos, lo que volvió más delicada la respuesta de emergencia por las baterías y el fuego. La causa del accidente no ha sido determinada. Las autoridades trabajan con evidencia del sitio, testimonios y daños de las aeronaves para reconstruir la secuencia exacta de la colisión.

Por ahora, lo confirmado es el saldo fatal de seis personas y el inicio de indagatorias técnicas.

La respuesta de las autoridades

Gaspar Prim

La Fuerza Aérea Brasileña informó que investigadores del CENIPA (Centro para la Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos) fueron llamados para realizar la acción inicial relacionada con el accidente. Esa etapa incluye recolección de datos, preservación de evidencias, verificación de daños y levantamiento de información necesaria para la investigación. En el comunicado, la FAB señaló que profesionales acreditados aplican técnicas específicas para confirmar datos y proteger elementos del sitio.

La Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil también informó que tomó conocimiento del accidente y que revisa la situación de las aeronaves y los pilotos involucrados. ANAC explicó que la investigación de las causas quedará bajo responsabilidad del CENIPA:

“ANAC lamenta el incidente, expresa su solidaridad con las familias y amigos de las víctimas y reitera a todos los pasajeros de vuelos de aviación general que deben verificar el estado de las compañías y las aeronaves antes de abordar”.

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