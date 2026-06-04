Muere Marjane Satrapi, historietista y directora de ‘Persépolis’, a los 56 años

Esta mañana se reportó el lamentable fallecimiento, este 4 de junio en Francia, de la artista francoiraní Marjane Satrapi, la mente detrás del visionario cómic Persépolis, y también directora de la película que funciona como adaptación y lleva el mismo nombre. De acuerdo con diversos medios, el deceso fue revelado por miembros de la familia […]

Esta mañana se reportó el lamentable fallecimiento, este 4 de junio en Francia, de la artista francoiraní Marjane Satrapi, la mente detrás del visionario cómic Persépolis, y también directora de la película que funciona como adaptación y lleva el mismo nombre. De acuerdo con diversos medios, el deceso fue revelado por miembros de la familia de Satrapi.

¿De qué murió Marjane Satrapi?

La familia de Satrapi indicó en un comunicado que la artista “murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida”. Ripa murió el 8 de abril de 2025.

Personas allegadas a Marjane declararon que la autora perdió la voluntad de vivir y deseaba abandonar este plano.

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