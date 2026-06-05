Muere James Handy, actor de ‘Top Gun: Maverick’, a los 77 años, presuntamente a manos del hijo de su pareja

James Handy, actor de una muy larga trayectoria en cine y televisión, murió en Los Ángeles después de un ataque ocurrido en una zona residencial de Tarzana. Es verdad que su nombre quizá no siempre ocupó los carteles principales de los blockbuster, pero aunque muchos no lo notaron, su cara acompañó películas enormes y series policiales de gran prestigio en la industria de Hollywood.

Medios como Variety y Deadline confirmaron la noticias a partir de información del Departamento de Policía de Los Ángeles. Handy, recordado por su aparición como Jimmy en la extraordinaria Top Gun: Maverick con Tom Cruise, dejó una filmografía vasta, hecha de papeles breves pero que, si uno decide mirar bien, se quedan para siempre.

¿Qué le pasó a James Handy?

De acuerdo con la información, James Handy murió este miércoles 3 de junio tras ser encontrado herido en el patio delantero de una casa ubicada en la cuadra 19200 de Erwin Street, en Tarzana. NBC Los Angeles reportó que las autoridades identificaron al actor como la víctima del ataque.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, oficiales acudieron alrededor de las 9:30 de la mañana por una llamada de emergencia relacionada con un problema no especificado. Al llegar, encontraron a Handy inconsciente y con una herida de arma blanca en el pecho.

Los medios también reportaron el perturbador testimonio de la persona que llamó al 911 para anunciar la muerte de Handy; se atribuye al agresor: “Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado”. Handy fue trasladado a un hospital por paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, donde murió poco después. La policía informó que el sospechoso se acercó a los oficiales y les dijo que él era la persona que buscaban.

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Al detenido lo identificaron como Michael Gledhill, de 44 años. Según el LAPD, vivía en la residencia con su madre, quien era pareja de Handy. Lo arrestaron bajo sospecha de asesinato y su fianza quedó fijada en 2 millones de dólares. El motivo del ataque no ha sido aclarado hasta el momento y la investigación sigue abierta.

Labor de James Handy en cine y televisión

Handy nació en Nueva York y comenzó a trabajar en pantalla a finales de los años setenta, muy activo en cine y televisión. En la pantalla grande, uno de sus primeros créditos destacados fue Taps, drama militar de 1981 donde aparece como sheriff. Un año después participó en The Verdict, película judicial protagonizada por Paul Newman.

En 1990 apareció en Arachnophobia como Milton Briggs. Un año más tarde formó parte de The Rocketeer, cinta de época que llevó el espíritu pulp al cine familiar de superhéroes. También lo conocemos por Jumanji de 1995, donde interpretó a un exterminador; la película, protagonizada por Robin Williams, se convirtió en uno de los títulos familiares más recordados de los noventa.

En El Protegido, de M. Night Shyamalan, apareció como sacerdote. También participó en 15 Minutes, Guarding Tess, Gang Related, Point of No Return, Black and White y The Donor. En 2017 tuvo una aparición breve en Logan como un viejo médico que atiende a Wolverine, personaje de Hugh Jackman, después de una pelea con X-24.

Su último crédito en cine fue Top Gun: Maverick, donde interpretó a Jimmy, el bartender del local de Penny Benjamin, en una de las películas más exitosas de 2022 y uno de los grandes regresos comerciales de Tom Cruise.

En televisión pareció en The Young and the Restless, Quantum Leap, Murder, She Wrote, Expedientes Secretos X, La Ley y el Orden, ER, The West Wing, Third Watch, Mentes Criminales, Castle y Rizzoli & Isles, entre muchas otras series.

Descanse en paz.

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