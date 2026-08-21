¿Quién es Lizzie Borden, cuya historia será adaptada a una nueva entrega de ‘Monstruo’ en Netflix?

Netflix llevará uno de los casos criminales más discutidos de Estados Unidos a la cuarta temporada de Monstruo, la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. La producción examinará cómo una mujer juzgada por un crimen pasó a ser una figura del folclore popular, incluso cuando la justicia nunca la declaró culpable.

¿Quién es Lizzie Borden?

El apellido Borden ha sobrevivido en canciones infantiles, obras teatrales, películas y muchos otras formas de expresión artística que suelen presentar una respuesta definitiva donde la historia nos dejó solo preguntas. Aquella fama nació de un proceso judicial, algo espectacular que devino en toneladas de atención por parte de la prensa, cuyo resultado dividió a la sociedad de Fall River, Massachusetts.

Lizzie Andrew Borden nació el 19 de julio de 1860. El 4 de agosto de 1892, su padre, Andrew Borden, y su madrastra, Abby Borden, fueron encontrados muertos dentro de la vivienda familiar después de sufrir numerosos golpes con un objeto cortante. Abby fue hallada en una habitación del piso superior; Andrew apareció sobre un sofá. Lizzie, quien tenía 32 años, estaba en la propiedad y pronto quedó bajo sospecha. Su hermana Emma se encontraba fuera de la ciudad y Bridget Sullivan, la empleada doméstica, también estaba en la casa.

Sarah Paulson en Monstruo: la historia de Lizzie Borden (Foto: NEtflix)

La policía arrestó a Lizzie el 11 de agosto y entre los indicios discutidos figuraron sus declaraciones contradictorias, así como un vestido quemado días después, el cual ella aseguró que estaba manchado de pintura. Nunca se encontró ropa ensangrentada ni se identificó de manera concluyente el arma utilizada.

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El juicio comenzó el 5 de junio de 1893 en New Bedford. La fiscalía presentó una causa basada en pruebas circunstanciales, pero varios elementos fueron excluidos y ninguna persona había presenciado los ataques. El jurado declaró inocente a Borden el 20 de junio. Ninguna otra persona fue procesada y el doble homicidio quedó sin resolver. Lizzie permaneció en Fall River, heredó parte de la fortuna paterna y adquirió con Emma una residencia llamada Maplecroft. Murió de neumonía en 1927, a los 66 años, todavía rodeada por rumores sobre su posible responsabilidad.

Cabe mencionar que buena parte de la comunidad a su alrededor continuó tratándola como culpable, pese a que la justicia había fallado a su favor.

¿Qué narrará la nueva temporada de Monster?

Monstruo: La historia de Lizzie Borden será la primera entrega de la antología protagonizada por una mujer. Los capítulos presentarán a Lizzie como la hija reprimida de una familia adinerada de Nueva Inglaterra y explorará el ambiente doméstico previo a los asesinatos. La trama desarrollará además la relación entre Lizzie y Bridget Sullivan, representada como una empleada rebelde atrapada dentro de la misma casa. Al tratarse de una dramatización, ciertas relaciones y motivaciones pertenecen solo a la propuesta narrativa de Murphy y Brennan.

Ella Beatty, quien interpreta a Borden, explicó para TUDUM el propósito de la temporada: “La serie explora un legado de ira femenina y de reacción ante el conjunto de circunstancias que se les presentan”. La actriz de 26 años comentó que los creadores buscaban estudiar las condiciones que pueden llevar a una mujer hasta la violencia: “Cada temporada de Monstruo ha sido un ejercicio para comprender la psicología de la persona. ¿Nacen así o las hacen?”.

Monstruo: la historia de Lizzie Borden

Sarah Paulson aparecerá como Aileen Wuornos, aunque claro que la asesina serial de Florida no tuvo relación histórica con los Borden. Sus delitos ocurrieron entre 1989 y 1990, casi un siglo después, pero la serie empleará escenas ambientadas en otra época para presentar a Wuornos como alguien influida por la leyenda de Lizzie.

¿Quiénes actúan y cuándo se estrena?

Ella Beatty, hija de Annette Bening, lidera el reparto como Lizzie Borden. La actriz participó previamente en Feud y en la película Si pudiera, te patearía. También compartió escenario con Sarah Paulson en Appropriate, obra por la cual Paulson recibió un premio Tony. Charlie Hunnam regresará a la antología tras interpretar a Ed Gein, ahora convertido en Andrew Borden. Rebecca Hall dará vida a Abby, la madrastra de Lizzie, y Billie Lourd asumirá el papel de Emma, hermana mayor de la protagonista.

Paulson ya trabajó con Ryan Murphy en American Horror Story, Ratched y American Crime Story. Su interpretación de Marcia Clark en esta última producción le otorgó un Emmy, un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores.

Monstruo: La historia de Lizzie Borden tendrá ocho episodios y se estrenará en Netflix el 17 de septiembre.

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