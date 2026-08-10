¿Qué pasó con Letterboxd? La plataforma de cine deja fuera a sus usuarios

Letterboxd sufrió este domingo una caída que expulsó a numerosos usuarios de sus cuentas e impidió volver a iniciar sesión tanto en la aplicación como en la versión web. La plataforma supera los 30 millones de miembros y ahora mismo se encuentra en la mira de todos por reportes sobre una posible venta a uno de varios gigantes del entretenimiento.

¿Qué pasó con Letterboxd?

Todo comenzó alrededor de las 6:00 de la mañana, hora del Pacífico, del domingo 9 de agosto. Quienes abrieron la aplicación descubrieron que sus perfiles habían cerrado sesión, y que al introducir nuevamente sus datos, el servicio cargaba durante unos instantes y regresaba a la pantalla de acceso.

En el sitio web ocurría algo parecido, pues Letterboxd mostraba un mensaje de error y pedía intentar entrar más tarde, lo que impidió consultar con normalidad listas y perfiles. De acuerdo con Variety, más de mil usuarios reportaron problemas durante las primeras horas, situación que se traslado hasta las otras redes sociales hasta convertirla en escándalo mundial.

La compañía reconoció la falla mediante sus redes sociales: “Nuestro equipo está al tanto de una interrupción que afecta al servicio y está trabajando para restaurar el acceso lo antes posible. Gracias por su paciencia y apoyo”, informó en Instagram mientras los técnicos intentaban recuperar la plataforma.

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Por varias horas, el episodio provocó inquietud entre quienes utilizan Letterboxd como diario cinematográfico, ya que la aplicación permite registrar las películas vistas y escribir reseñas, además de crear colecciones personales que para algunos miembros contienen años de actividad.

La plataforma nació en Nueva Zelanda en 2011, creada por Matthew Buchanan y Karl von Randow, y su crecimiento se aceleró durante la pandemia, cuando el encierro impulsó cierta vida social online alrededor del cine. Cabe mencionar que el episodio de este domingo tampoco fue la primera caída importante de Letterboxd. En noviembre de 2025 sufrió evento similar con problemas de infraestructura de Cloudflare.

¿Ya se restableció el servicio?

Varias horas después del primer aviso, Letterboxd confirmó mediante Instagram que había conseguido restaurar el acceso: “Estamos de vuelta. Ahora estamos nuevamente en línea. Gracias por su paciencia”, informó la plataforma. También pidió a quienes todavía encontraran dificultades que contactaran a su equipo de soporte.

Hasta el momento, Letterboxd no ha publicado una explicación técnica sobre qué originó la interrupción de hoy; tampoco existe indicio de que las cuentas hayan sido eliminadas. Lo interesante es que una falla de pocas horas consiguió convertirse muy rápido en noticia internacional, prueba de la escala que la página y la app poseen ahora mismo.

¿Es verdad que Netflix comprará Letterboxd?

Puck informó en julio que los dueños de Letterboxd exploraban una posible venta y que habían mantenido contactos tempranos con Netflix, Sony Pictures y Paramount Skydance; también fueron mencionados la firma de inversión TPG y Alexis Ohanian, cofundador de Reddit. Los reportes situaron alrededor de 250 millones de dólares la valoración de Letterboxd, muy superior a los 50 millones en los que fue valorada en 2023, cuando la compañía canadiense Tiny adquirió una participación mayoritaria.

El mismo mes, Letterboxd respondió a los rumores sin confirmar una venta: “A medida que Letterboxd ha crecido, es natural que exista interés por lo que hagamos después. No tenemos nada específico que compartir en este momento. Cualquier decisión sobre el futuro de Letterboxd involucraría a los fundadores”, declaró un portavoz.

La posibilidad de que Netflix compre el sitio ha despertado inquietud en redes sociales por la independencia que hizo popular a la plataforma y lo libre que es en su manejo, sin influencias exteriores. Una compañía que distribuye cientos de películas propias tendría intereses comerciales dentro de un espacio utilizado para calificarlas y descubrir producciones competidoras. De momento solo que eseperar por el futuro y descubrir qué le depara a Letterboxd.

Con información de Variety.

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