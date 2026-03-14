¿Qué pasó con José Ángel Bichir? Lo que se sabe del accidente del actor de ‘Sexo, pudor y lágrimas 2’

El actor fue hospitalizado tras caer desde el tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte

El actor mexicano José Ángel Bichir fue hospitalizado la tarde del 13 de marzo luego de caer desde el tercer piso de un edificio ubicado en la colonia Narvarte Poniente, en la Ciudad de México. El incidente generó diversas versiones en sus primeras horas, después de que autoridades capitalinas indicaran que aparentemente se había lanzado al vacío. Sin embargo, la familia del intérprete difundió posteriormente un comunicado para aclarar que no se trató de un acto voluntario. Mientras continúan las indagatorias para esclarecer lo ocurrido, el actor permanece estable y bajo observación médica.

También te puede interesar: ‘No estamos solos’: Steven Spielberg dice tener una ‘fuerte sospecha’ de que hay extraterrestres en la Tierra

¿Qué ocurrió con el actor José Ángel Bichir?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que servicios de emergencia acudieron a un complejo habitacional ubicado cerca del cruce de Uxmal y avenida Xola, en la alcaldía Benito Juárez, luego de recibir el reporte de una persona lesionada tras una caída. En el sitio fue localizado José Ángel Bichir, quien presentaba manchas hemáticas, por lo que fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital para recibir atención médica.

José Ángel Bichir (imagen: Instagram)

En su primer reporte, la dependencia señaló: “De acuerdo con los primeros reportes, el ciudadano habita en el tercer piso desde el cual, al parecer, se lanzó al vacío”. El caso fue consignado ante el Ministerio Público para iniciar las indagatorias correspondientes.

También lee: ‘Undertone’: Críticos describen la nueva película de terror como una experiencia que ‘provoca un ataque de pánico’

Los servicios de emergencia diagnosticaron inicialmente lesiones derivadas de la caída, entre ellas fracturas en el rostro y otras contusiones. El actor fue trasladado al Hospital Rubén Leñero para recibir atención especializada.

La versión de la familia: una crisis emocional

Horas después del incidente, la familia Bichir difundió un comunicado en redes sociales para aclarar lo ocurrido y rechazar la versión de que el actor hubiera intentado quitarse la vida. En el mensaje explicaron que el accidente ocurrió durante una crisis emocional profunda.

“Queremos compartir con ustedes que hoy 13 de marzo del 2026, José Ángel sufrió una crisis profunda. Quienes no han vivido una experiencia cercana con la fragilidad de la mente quizás no puedan dimensionar lo que esto significa: es una tormenta interna que nubla la realidad, que distorsiona todo”.

El comunicado también insiste en que el actor no estaba bajo efectos del alcohol ni buscó hacerse daño. “José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó. Y en su enfermedad, cayó”.

La familia pidió comprensión y privacidad mientras el actor recibe atención médica y atraviesa el proceso de recuperación.

¿Quién es José Ángel Bichir y por qué es conocido?

José Ángel Bichir nació el 28 de enero de 1988 en Ciudad de México y forma parte de ua de las familias más reconocidas del espectáculo mexicano. Es hijo del actor Odiseo Bichir y sobrino de Demián y Bruno Bichir, quienes han desarrollado carreras destacadas en cine y televisión.

José Ángel Bichir (imagen: Instagram)

El actor inició su trayectoria desde joven con participaciones en proyectos televisivos y cinematográficos. A lo largo de su carrera ha participado en producciones como ‘Sexo y más secretos‘, ‘Los simuladores‘, ‘Tiempo final‘, ‘Run Coyote Run‘ y ‘El César‘. En cine ha aparecido en películas como ‘Cefalópodo‘, ‘Cuatro lunas‘ y ‘Fragmentos de amor‘. También formó parte de la serie biográfica ‘José José: El príncipe de la canción‘ y de la película ‘Sexo, pudor y lágrimas 2‘.

En años recientes volvió a la televisión con la telenovela ‘Vencer la culpa‘. Además de su carrera actora l, su vida personal ha atraído atención mediática en distintos momentos. Bichir dejó entrever en entrevistas que mantuvo una relación con la cantante y actriz Belinda, a quien conoció cuando ambos participaron en la producción infantil ‘Aventuras en el tiempo‘. En 2023 el actor comentó que atravesaba un proceso de duelo tras una ruptura amorosa y que estaba recibiendo terapia psicológica.

Mientras continúan las investigaciones sobre el incidente ocurrido en la colonia Narvarte, familiares del actor han informado que se encuentra estable, consciente y fuera de peligro, acompañado por sus seres queridos durante su recuperación.

No te vayas sin leer: Audio filtrado revela que equipo de Rebel Wilson planeó campaña de difamación contra productora