¿Qué pasó con Ánima Studios, el estudio de animación mexicano que produjo ‘Batman Azteca’ y ‘Las leyendas’?

El estudio confirmó una pausa temporal en su producción de animación mientras adapta su modelo de negocio

Ánima Estudios, una de las compañías más importantes en la historia de la animación mexicana, atraviesa una reestructuración corporativa que incluye la suspensión temporal de su producción. La noticia surgió después de que varios medios reportaran el vaciamiento de sus oficinas, la desactivación de sus redes sociales y el posible cierre de la empresa, responsable de proyectos como ‘El Chavo Animado’, ‘Don Gato y su pandilla’, la franquicia ‘Las Leyendas’ y ‘Batman Azteca: Choque de imperios’. Sin embargo, un representante del estudio negó que la compañía haya desaparecido definitivamente.

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¿Ánima Estudios cerró definitivamente?

El 16 de julio, Cartoon Brew publicó que diversas fuentes vinculadas con Ánima habían confirmado el cese de operaciones en los proyectos donde trabajaban. El medio señaló que las oficinas fueron vaciadas, el sitio web dejó de estar disponible y varias cuentas oficiales fueron desactivadas, mientras decenas de artistas quedaron ante un panorama laboral incierto.

‘Batman Azteca: Choque de imperios’ (imagen: Ánima Estudios)

Horas después, un representante de la compañía respondió al medio y rechazó la versión de un cierre permanente:

“Los informes recientes de los medios de comunicación sobre el cierre definitivo de Ánima Estudios son inexactos.”

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La declaración explicó que el estudio se encuentra en un proceso de reestructuración y adaptación estratégica ante las condiciones actuales del mercado internacional. También sostuvo:

“La empresa no ha cesado sus operaciones ni ha cerrado definitivamente.”

No obstante, Ánima reconoció que decidió pausar temporalmente la producción activa de animación mientras reorganiza su modelo de negocio. La compañía, por lo tanto, niega haber desaparecido, pero acepta que sus actividades productivas se encuentran detenidas.

Denuncias laborales y proyectos suspendidos

La incertidumbre alrededor del estudio no comenzó con la desaparición de sus canales digitales. Desde abril de 2026, trabajadores y exempleados denunciaron retrasos salariales de hasta cinco meses, despidos, liquidaciones incompletas y presuntas bajas del Instituto Mexicano del Seguro Social sin previo aviso. Más de 60 personas habrían sido despedidas en medio de la crisis.

De acuerdo con los testimonios recopilados por distintos medios, los problemas de pagos se remontan al menos a 2021, aunque la situación se agravó durante 2025 con la paralización de proyectos, nuevos recortes y la suspensión de salarios. Ánima confirmó a Cartoon Brew que hubo despidos, pero no precisó cuántos y tampoco respondió a las acusaciones de adeudos presentadas por antiguos empleados.

¿Qué pasará con ‘Las Leyendas’ y el legado de Ánima?

Fundada en 2002 por Fernando de Fuentes y José Carlos García de Letona, Ánima produjo más de dos decenas de largometrajes y numerosas series. Su primera película fue ‘Magos y Gigantes’, estrenada en 2003, y posteriormente desarrolló títulos como ‘La leyenda de la Llorona’, ‘La leyenda de las momias de Guanajuato’, ‘La liga de los 5’ y ‘El camino de Xico’. También colaboró con compañías como Warner Bros., Disney, Netflix, Cartoon Network y Mattel.

‘La venganza del Charro Negro’ (imagen: Ánima Estudios)

El estudio aseguró que, junto con socios externos e inversionistas, todavía busca estrenar ‘La venganza del Charro Negro’ durante el otoño de 2026. Videocine mantiene la película entre sus próximos lanzamientos y había anunciado el regreso de la saga a las salas cinematográficas.

Por ahora, Ánima no está cerrada de manera oficial, pero tampoco opera con normalidad. La pausa productiva, los despidos y la falta de respuestas sobre los salarios pendientes mantienen abierta la pregunta sobre si la reestructuración permitirá rescatar a la compañía o terminará siendo el paso previo a su desaparición.

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