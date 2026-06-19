¿Qué pasó con Alfonso Obregón? La voz del ogro responde tras quedar fuera de ‘Shrek 5’

La voz del actor mexicano no se escuchó en el nuevo tráiler de la quinta entrega

La llegada del nuevo tráiler de Shrek 5 provocó todo tipo de reacciones entre los seguidores latinoamericanos de la saga. Alfonso Obregón, el actor de doblaje mexicano que interpreta al ogro para el doblaje latinoamericano desde la primera película estrenada en el año 2001, no regresará en la quinta entrega. Un día después del lanzamiento del avance, el actor envía un mensaje.

Alfonso Obregón responde a la polémica de su ausencia en el tráiler de Shrek 5

Para muchos fans de América Latina, Shrek y Alfonso Obregón son nombres que no podemos separar. El actor mexicano de 65 años construyó una relación singular con el personaje a lo largo de más de dos décadas, y se formó a sí mismo como pieza fundamental de la identidad regional de la marca.

Tras la publicación del tráiler, numerosos seguidores comenzaron a preguntarse qué había ocurrido y dónde estaba Alfonso; la voz del avance no era la de él. La respuesta vino mediante redes sociales, donde Obregón confirmó indirectamente que su etapa como la voz del personaje había llegado a su fin. Sin entrar en detalles sobre negociaciones o desacuerdos específicos, el actor escribió: “Por supuesto que ya vi el tráiler de la peli y sin comentarios. Me reservo mi opinión”.

Los hijos de Shrek, Fergus y Farkle, en Shrek 5 (Foto: X)

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El actor añadió algunas palabras de agradecimiento hacia quienes expresaron apoyo y molestia por su ausencia: “Gracias por todos, TODOS sus mensajes de apoyo. Pero no pasa nada en serio. No es lo único que hago en la vida. Pero de nuevo GRACIAS por su apoyo, su cariño, su amor!!!”

Obregón ha dado voz a personajes reconocidos como Bugs Bunny, Fox Mulder en Los expedientes secretos X, Marty en Madagascar, Reiner Braun en Attack on Titan, Ren Höek en Ren y Stimpy, Jerry Seinfeld y numerosas figuras del cine y la televisión internacional.

Lo que Alfonso Obregón pedía para volver como Shrek

La posibilidad de un regreso no parecía tan descabellada algún tiempo atrás. Alfonso Obregón estaba muy interesado en retomar al personaje, pero bajo condiciones muy concretas relacionadas con reconocimiento profesional y participación creativa. Una de sus solicitudes consistía en que su nombre apareciera en los materiales promocionales destinados al público hispanohablante de Estados Unidos. El actor consideraba que el trabajo de doblaje merecía una visibilidad mayor dentro de campañas publicitarias.

También planteó la necesidad de recibir una compensación económica acorde con el alcance comercial de las películas, que no es poco (más de 4 mil millones de dólares a nivel mundial, reunidos entre las cuatro películas principales y los dos spin-offs de Gato con botas). De igual manera, Obregón expresó su deseo de asumir la dirección de la adaptación para América Latina, pero no hay indicios de que la posibilidad se haya materializado.

Alfonso Obregón es la voz de Shrek desde la primera película de 2001 (Foto: IMDb)

Por su parte, DreamWorks no se ha pronunciado sobre la situación de Obregón y tampoco hay pistas sobre quién es la voz del nuevo tráiler o si asumirá por completo el manto en el doblaje oficial de Shrek 5. Su reputación frente al estudio y la industria, además, se habría visto afectada por las acusaciones de abuso sexual en su contra, presentadas en 2024 por dos alumnas de doblaje. Después de pasar algunos días en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, de convivir con los presos, recibir su protección e incluso firmarles sus imágenes de Shrek, Alfonso salió por falta de pruebas.

A mediados de 2025, Obregón habló su breve estancia en prisión para Jeffar Vlogs:

“Tengo que reconocer que todavía no lo creo. Yo entré pensando que me iban a partir la madre, que me van a romper en pedazos. Y ellos mismos son los que me cuidaron. Encontré más ayuda y solidaridad en los presos, que en gente que está afuera y dice que es muy ética”.

Shrek 5 llegará a salas de cine el 30 de junio de 2027

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