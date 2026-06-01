Gabriel Reyes, un mexicano entra al  jurado de Cannes ¡y llegó como una voz tecnológica a demostrar que lo hecho en México tiene futuro!

Mientras medio Hollywood sigue peleándose entre remakes, secuelas y algoritmos disfrazados de creatividad, un mexicano acaba de sentarse en una de las mesas donde literalmente se discute el futuro del cine. Y no, no estamos hablando de una alfombra roja o solo de glamour, estamos hablando de valores e innovación. El cineasta y productor mexicano […]

Mientras medio Hollywood sigue peleándose entre remakes, secuelas y algoritmos disfrazados de creatividad, un mexicano acaba de sentarse en una de las mesas donde literalmente se discute el futuro del cine. Y no, no estamos hablando de una alfombra roja o solo de glamour, estamos hablando de valores e innovación.

El cineasta y productor mexicano Gabriel Sebastián Reyes, CEO de iDigital Creative Studio, fue invitado como jurado internacional en Tech4Movies, una de las plataformas más importantes dentro de Cannes Next, el laboratorio de innovación tecnológica del legendario Festival de Cannes.

Y sí, el dato importa: estamos hablando de un talento originario de Tijuana evaluando las tecnologías que podrían redefinir cómo se hacen películas en la próxima década. Bastante lejos de la vieja idea de que México solo exporta actores para narcoseries y directores “descubiertos” por Hollywood.

Cannes ya no solo premia cine: ahora premia tecnología

La participación de Reyes y Cabello su dupla femenina, ocurrió el pasado 18 de mayo en la Villa de Innovación de Cannes, un espacio donde la industria cinematográfica discute inteligencia artificial, producción virtual, efectos visuales y nuevas herramientas narrativas que podrían cambiar para siempre el lenguaje audiovisual.

En otras palabras: mientras algunos cineastas todavía pelean por usar celuloide “porque así se hacía antes”, Cannes Next está observando cómo será el cine del mañana.

Y ahí estaba un mexicano.

Según el comunicado oficial, el panel reunió a especialistas internacionales encargados de seleccionar las propuestas tecnológicas más disruptivas para el entretenimiento global. Un terreno donde ya no basta tener buenas historias; ahora

también importa quién domina las herramientas capaces de construirlas y el es PIONERO EN ESTO.

De Tijuana a los Oscar, pasando por la producción virtual

La invitación a Gabriel Sebastián Reyes no apareció por accidente. Su estudio, iDigital Creative Studio, atraviesa uno de sus momentos más sólidos tras colaborar en la película Train Dreams, participando en efectos visuales y Producción Virtual.

El proyecto ha generado ruido importante dentro de la industria tras ser nominado al Oscar en categorías como Mejor Película, Mejor Cinematografía, Mejor Guion y Mejor Canción. Nada mal para una compañía nacida en Baja California y no en un edificio futurista de Los Ángeles.

La Producción Virtual, por cierto, es esa tecnología que mezcla escenarios digitales en tiempo real, pantallas LED gigantes y renderización instantánea.

Básicamente: el cine tradicional entrando a una cápsula espacial, y también tienen propuestas tecnológicas de alto impacto, como CAPTAIN, un software de alta dirección que en breve hará mucho ruido en el mercado.

Donde por cierto su programador es PAULO SALGADO una joven promesa que ya cuenta con más de un millón de seguidores en sus videojuegos a su corta edad, y es que REYES, apuesta por el talento joven, al cual forma, apoya e impulsa para luego hacerlo parte de sus equipos a nivel laboral en los grandes mercados del mundo.

‘México sí puede competir‘

Reyes declaró que el cine vive “una revolución tecnológica sin precedentes” y que participar como jurado en Cannes Next permite entender hacia dónde se dirige la narrativa audiovisual global.

Pero quizá la frase más importante fue otra: demostrar que México tiene el talento y la infraestructura tecnológica para competir al más alto nivel.

Porque durante años la conversación sobre cine mexicano parecía limitada a festivales de autor, dramas sociales o presupuestos mínimos envueltos en prestigio intelectual. Lo que está ocurriendo ahora es distinto: empresas mexicanas entrando a conversaciones globales sobre innovación cinematográfica real.

Y eso cambia el tablero.

El cine del futuro también habla español

Con más de 30 años de trayectoria, iDigital Creative Studio se ha convertido en uno de esos nombres que trabajan silenciosamente detrás de la maquinaria audiovisual contemporánea. Menos glamour, más ingeniería creativa.

Mientras Cannes sigue funcionando como el gran templo del cine mundial, la presencia de Gabriel Sebastián Reyes y Liliana Cabello deja algo claro: el futuro audiovisual ya no pertenece exclusivamente a Hollywood.

A veces también nace en Tijuana, entre pantallas LED, render engines, cineastas y jovenes creadores de mexicanos que entendieron antes que muchos hacia dónde se mueve la industria.