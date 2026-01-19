Eugenio Derbez estará en ‘Shrek 5’: El actor revela cuál fue su condición para regresar

Las expectativas por ‘Shrek 5’ son enormes y el anuncio de la película generó una gran incertidumbre entre los fanáticos de Latinoamérica. Desde marzo del año pasado, se especula con el regreso de Alfonso Obregón, Eugenio Derbez y Dulce Guerrero, actores conocidos por ser las voces de Shrek, Burro y Fiona, respectivamente.

Obregón ya dejó claro que tiene una serie de condiciones para volver a la franquicia, mientras que Guerrero se ha mantenido en silencio sobre su posible regreso. Derbez es el único que ya confirmó que estará en ‘Shrek 5’. Durante una entrevista reciente, el también comediante reveló que volverá a interpretar a Burro y que también se encargará de adaptar el guion de la cinta a nuestra región.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre ‘Shrek 5’?

DreamWorks ya confirmó que Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz regresarán a sus papeles en la versión en inglés de la cinta, pero hasta ahora no había detalles sobre su doblaje al español latino. Durante una gira promocional de la serie ‘LOL: Buscando talento’, Eugenio Derbez reveló que estará en ‘Shrek 5’.

El actor y comediante volverá para darle voz a Burro, el fiel compañero de Shrek. En declaraciones para ‘ABC Noticias’, Derbez confirmó que trabajará en el doblaje; sin embargo, no habló sobre el regreso de actores como Alfonso Obregón y Dulce Guerrero. Dejó claro que nunca consideró rechazar el papel, aunque sí había una condición importante de por medio para aceptarlo.

“Ya les dije que sí. Me acaban de pedir que esté en el doblaje. Les puse como condición que me dejaran adaptar el libreto, porque ya cambió toda la directiva, no es la de antes, y los modismos. Ya me dijeron que sí, entonces, sí voy a estar en la quinta”.

Eugenio Derbez (Imagen: Damian Dovarganes/AP Photo)

Anteriormente, Alfonso Obregón también habló del cambio de directiva en el proyecto, y aseguró que era necesario renegociar algunas cuestiones por dos motivos: asegurar que el regreso de los personajes se hiciera en los términos adecuados y respetar el espíritu que ha caracterizado a la saga desde sus inicios.

Derbez reiteró que, si la producción no le permitía adaptar el libreto, no aceptaría participar en la película. Considera que la adaptación del guion es clave para mantener la esencia y el humor que el público espera de ‘Shrek 5’ en su versión en español.

La importancia de la adaptación

Gran parte del éxito de ‘Shrek’ en Latinoamérica se debe a la adaptación de sus guiones. Eugenio Derbez y otros creativos le dieron una identidad propia al tono general de la saga en español. Consiguieron respetar el espíritu de las películas originales y reinterpretarlas de una forma que resonó profundamente con el público de la región.

El trabajo de adaptación hizo que Shrek, Burro y Fiona pasaran de ser personajes memorables a iconos culturales, que adoptaron los modismos y el sentido del humor cercanos al público. Para Derbez, ‘Shrek 5’ debe continuar con este mismo enfoque. En declaraciones para ‘Récord’, reiteró lo importante que es tropicalizar el guion.

“Si no me dejan adaptar el libreto, no la voy a hacer porque entonces la gente va a decir: ‘Eugenio ya no es el mismo, ya no es tan chistoso’. Los ejecutivos de México están hablando con los americanos para ver si se puede meter mano al libreto. No me han hablado todavía, están en eso”.

‘Shrek 5’ debutará en junio de 2027 (Imagen: DreamWorks)

Las voces confirmadas para ‘Shrek 5’

Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Burro) y Cameron Diaz (Fiona) volverán a hacer mancuerna en ‘Shrek 5’, pero no estarán solos. La cinta animada de DreamWorks —programada para el 30 de junio de 2027— dará la bienvenida a Zendaya, quien dará voz a la hija adolescente del ogro. Luego de estar en ‘Superman’, Skyler Gisondo será Farkle, uno de los hijos menores de la familia.

El reparto se complementa con Marcello Hernández, comediante de ‘Saturday Night Live’ y actor de ‘Happy Gilmore 2’, quien será Fergus, el tercer y último hijo de Shrek y Fiona. Gina Shay y Chris Meledandri, productores de la cinta, aún mantienen en secreto todos los detalles sobre la historia.

Ni Alfonso Obregón ni Dulce Guerrero han confirmado aún su participación en ‘Shrek 5’. El actor quiere que los encargados del proyecto le den un mayor reconocimiento y un pago justo por el papel. Al mismo tiempo, ha demostrado su preocupación por el proyecto en caso de que alguien más tome el papel del popular ogro.

