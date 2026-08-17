‘Projet K’: Todo sobre la nueva película de Netflix con la pareja que dedicó su vida a perseguir nazis

Netflix nos está cocinando Projet K, título provisional de un drama histórico francés que recuperará una de las persecuciones de criminales nazis más extraordinarias de la posguerra europea. Diane Kruger y Dany Boon protagonizarán una historia basada en hechos reales, acompañados por Tim Roth bajo la dirección de Yvan Attal, quien regresa curiosamente a un episodio que él mismo ya interpretó para televisión hace casi dos décadas.

¿Qué sabemos sobre Projet K, lo nuevo de Netflix?

La película se encuentra en preparación para Netflix Francia y todavía utiliza Projet K como nombre de trabajo. Yvan Attal escribe y dirige el largometraje después de haber realizado El Acusado y Breaking Point. Contará la historia de una pareja cuyo matrimonio terminó unido a una misión que abarcaría gran parte de sus vidas. El relato atraviesa Europa y Sudamérica mientras sus protagonistas desafían obstáculos políticos para localizar a uno de los integrantes más infames de la Gestapo que consiguió escapar después de la Segunda Guerra Mundial.

Diane Kruger interpretará a Beate Klarsfeld y Dany Boon asumirá el papel de Serge Klarsfeld. Tim Roth será Klaus Barbie, jefe de la Gestapo en Lyon durante la ocupación alemana de Francia y responsable de miles de asesinatos y deportaciones. La película narrará la investigación que permitió localizar a Barbie en Bolivia, donde vivía bajo el nombre de Klaus Altmann. Los Klarsfeld identificaron su paradero y comenzaron una larga campaña pública para conseguir que fuera extraditado a Francia, objetivo que tardó años en concretarse.

Diane Kruger como Helena de Troya (Foto: IMDb)

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La producción correrá a cargo de Films Sous Influence, compañía de Attal, y NAC Films, con Antoine Pezet y Jérôme Corcos entre sus responsables. Netflix planea filmar en Francia y Bolivia, además de Bélgica, países relaciones tanto con la historia real como con el aire internacional del proyecto. Todavía no existe una fecha de estreno anunciada y Netflix tampoco ha comunicado cuándo comenzará el rodaje ni si Project K conservará ese nombre al llegar a la plataforma.

¿Quiénes fueron Beate y Serge Klarsfeld?

Serge y Beate fueron judíos con experiencias muy amargas en la Segunda Guerra Mundial; se conocieron en París y se casaron en 1963. Su relación pasó a ser una asociación política dedicada a identificar criminales nazis y colaboradores franceses que habían conseguido evitar responsabilidades después de la guerra. Klaus Barbie fue uno de sus objetivos más conocidos, pues había dirigido la Gestapo en Lyon, ciudad fundamental para la Resistencia francesa, y recibió el apodo de Carnicero de Lyon por las torturas y asesinatos cometidos bajo su autoridad. El Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos le atribuye responsabilidad por más de 4 mil muertes de judíos.

Tim Roth (Foto: IMDb)

En 1951, Barbie consiguió establecerse en Bolivia bajo una identidad falsa y permaneció allí durante décadas. Beate Klarsfeld ayudó a localizarlo en 1971 y la pareja reveló su paradero al mundo. Sus esfuerzos enfrentaron resistencia gubernamental y necesitaron más de una década antes de que Barbie fuera finalmente extraditado a Francia en 1983. El juicio comenzó en Lyon en 1987 y Barbie fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad el 4 de julio y recibió cadena perpetua. Murió bajo custodia francesa en 1991 sin haber expresado arrepentimiento por su participación en el régimen nazi.

Los Klarsfeld persiguieron además a otros responsables, entre ellos Kurt Lischka y Ernst Ehlers.

Project K se unirá así a una larga tradición de películas que abordan los crímenes nazis, tales como El pianista, Zona de interés, Operación final, El hijo de Saúl, Bastardos sin gloria y Ven y mira.

Con información de The Hollywood Reporter.

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