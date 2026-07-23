Productor de ‘The Big Bang Theory’ revela que nadie apoyó su spin-off ‘Stuart Fails to Save the Universe’: ‘Todos quieren ver a los personajes principales’

The Big Bang Theory tendrá un nuevo spin-off en HBO Max, pero esta vez no irá hacia el lugar común que podríamos esperar de la franquicia. En lugar de volver con Leonard o Penny, Chuck Lorre decidió echar la casa por la ventana con Stuart Bloom, el dueño de la tienda de cómics, para una comedia de ciencia ficción con multiverso, poseedora de un espíritu mucho más extraño que el de la serie original.

Aunque The Big Bang Theory fue una de las comedias más exitosas de la televisión estadounidense, convertir a Stuart en protagonista parecía demasiado rara para los ejecutivos de Warner, quienes esperaban algo más cercano al elenco principal. El producto final, años después, es Stuart Fails to Save the Universe, una serie de 10 episodios que se estrena mañana 23 de julio en HBO Max.

¿Por qué nadie apoyó Stuart Fails to Save the Universe?

Chuck Lorre contó a Variety que, cuando The Big Bang Theory se acercaba a su final, imaginó una premisa bastante lejos de la sitcom tradicional, con una puerta en la parte trasera de la tienda de cómics que llevaba a otras dimensiones. Stuart, interpretado por Kevin Sussman, sería el guía de una aventura comedia y ciencia ficción.

Stuart Fails to Save the Universe (Foto: IMDb)

“A nadie le gustó realmente la idea”, admitió Lorre. Según el veterano productor de 73 años, lo persuadieron para hacer un spin-off de The Big Bang Theory con los personajes principales, casi inevitable después de 12 temporadas y 279 episodios, pero él no quería repetir el formato ni depender de los rostros más famosos.

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“Todos querían un spin-off de The Big Bang Theory. Lo querían con los protagonistas principales, lo cual es entendible. Yo no quería hacer un spin-off con los protagonistas principales. Quería hacer algo completamente distinto y desafiante, algo que nunca hubiera hecho antes”.

Stuart tampoco parecía el candidato ideal, pues en The Big Bang Theory era un personaje secundario e inseguro. De hecho Lorre, en entrevista con People, lo llamó incluso la “peor elección absoluta” para liderar un spin-off, y justamente por eso terminó interesándole.

El proceso creativo de Stuart Fails to Save the Universe

Después de que la idea fuera rechazada, Lorre la guardó un tiempo y años después volvió a ella con Bill Prady, cocreador de The Big Bang Theory, y Zak Penn, guionista famoso por trabajar en la industria de superhéroes. Penn contó que Lorre lo buscó durante la pandemia y que le atrajo la posibilidad de hacer un spin-off que no se pareciera a otros.

Stuart Fails to Save the Universe (Foto: IMDb)

La serie parte de un dispositivo de interferencia cuántica creado por Leonard, Sheldon y Howard, personajes que son mencionados, pero no aparecen en el spin-off. Cuando el aparato falla, Stuart y sus compañeros caen en realidades alternativas.

El elenco principal, además de contar con Kevin Sussman como Stuart, tiene a Lauren Lapkus como Denise, Brian Posehn como Bert y John Ross Bowie como Barry Kripke.

Sussman está muy consciente del riesgo que implica un spin-off como Stuart Fails to Save the Universe, sin embargo, confía en el buen nombre de Lorre y en el aspecto formal de esta producción:

“Está completamente fuera de lo convencional y no se parece en nada a la serie original. Es un riesgo enorme hacer algo tan diferente, pero, por otro lado, sigue siendo Chuck Lorre y está basado en una propiedad intelectual muy querida por el público. Me encanta que se haya atrevido a apostar tan fuerte, porque no quiero tener que estar comparándome con la comedia multicámara original”.

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