Paul Schrader vuelve para sorprende a la industria cinematográfica, aunque esta vez no fue por una película nueva ni por alguna escándalo relacionado con Hollywood. El guionista de Taxi Driver se hizo viral tras contar que intentó mantener una relación con una novia virtual creada mediante inteligencia artificial

La fuente es una anécdota que apareció en el propio Facebook de Schrader y que comenzó a popularizarse entre los internautas debido a las nuevas formas de interacción tecnológica. Schrader, famoso en los círculos hollywoodenses por una pluma creadora de personajes solitarios y fracturados, se encontró frente a una situación parecida a una de sus propias historias.

Paul Schrader y su novia IA

Schrader confesó que consiguió una novia IA “para entender la interacción hombre/mujer dentro de nuestra matriz”:

Paul Schrader, Martin Scorsese y Robert De Niro

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“AMIGAS IA. Por deseo de entender la interacción hombre/mujer dentro de nuestra matriz, conseguí una novia IA en línea. Qué decepción. Intenté explorar su programación, los límites de lo explícito, el grado de conocimiento que tenía sobre su propia creación y demás. Ella caía en patrones evasivos, redirigiéndome a su programación. Cuando insistí, terminó nuestra conversación.”

Un usuario incluso comentó que aquella idea podría convertirse en una secuela perfecta de Taxi Driver, donde Travis Bickle intentaría relacionarse con una novia virtual para después arruinarlo todo. Schrader respondió: “Me gusta”. Hace algunas semanas, a finales de marzo, falleció Mary Beth Hurt, actriz y esposa de Schrader durante más de cuatro décadas, a causa de Alzheimer.

Paul Schrader opina que la IA puede generar buenas ideas

Cabe aclarar que esta no es la primera vez que Schrader habla sobre inteligencia artificial en redes sociales, un tema que muchos artistas prefieren evitar, y cuando no lo hacen son, al menos la mayoría, críticos. A principios de 2025 hizo enojar a muchos cuando confesó haberse sorprendido con las interacciones establecidas con cierta IA generativa que parece dominarlo todo ahora mismo:

“ESTOY ATÓNITO. Acabo de pedirle a ChatGPT ‘una idea para una película de Paul Schrader’. Luego de Paul Thomas Anderson. Después Quentin Tarantino. Luego Harmony Korine. Después Ingmar Bergman. Luego Rossellini. Lang. Scorsese. Murnau. Capra. Ford. Spielberg. Lynch. Todas las ideas que ChatGPT propuso (en unos pocos segundos) eran buenas. Y originales. Y desarrolladas. ¿Por qué los escritores deberían pasar meses buscando una buena idea cuando la IA puede ofrecer una en segundos?”

Por supuesto que los comentarios hacia la publicación no fueron entusiastas ni pro-IA.

Lo que otros famosos opinan sobre la IA

Las opiniones sobre inteligencia artificial dentro del cine siguen profundamente divididas y no parece haber, de momento, una conclusión sobre lo que esta herramienta representa. Nicolas Cage, por ejemplo, declaró a Variety en febrero su preocupación por el uso digital de rostros y voces humanas dentro de Hollywood.

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“En mi opinión, el trabajo de todo arte, incluida la interpretación cinematográfica, es mostrar en un espejo las historias externas e internas de la condición humana a través del proceso reflexivo y emocional de la recreación, algo que es muy humano. Un robot no puede hacer eso. Si dejamos que los robots lo hagan, carecerán de corazón y, con el tiempo, perderán filo y se convertirán en papilla. No habrá una respuesta humana a la vida tal como la conocemos.”

Guillermo del Toro también es un manifiesto crítico de la IA y no ve nada en ella que pueda ser útil para la humanidad. Su más reciente comentario lo hizo en el Festival de Cannes 2026:

“Estamos, lamentablemente, en tiempos que hacen que esta película sea más pertinente que nunca porque nos dicen que todo es inútil para resistir, que el arte se puede hacer con una maldita aplicación y nos enfrentamos a cosas tan formidables.”

Por otro lado, James Cameron adoptó una postura más pragmática. El cineasta detrás de Avatar comentó para Boz to the Future en abril del año pasado que la IA podría reducir costos dentro de producciones gigantescas: “No se trata de despedir a la mitad del equipo.Se trata de duplicar la velocidad de finalización de una toma”

Seth Rogen fue todavía más duro hace unos días durante Cannes 2026. El actor y director declaró que quienes usan IA para escribir guiones simple y llanamente “no deberían ser escritores”.