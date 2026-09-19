Paramount negocia acuerdo para superar uno de los últimos obstáculos de la compra de Warner Bros. Discovery

La negociación sería clave para David Ellison, ya que permitiría a Paramount avanzar hacia el cierre de la fusión

La compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount podría estar cerca de superar uno de sus mayores frentes legales. De acuerdo con The Hollywood Reporter, que retoma información de The Wall Street Journal, la compañía y los 12 estados encabezados por el fiscal general de California, Rob Bonta, se encuentran en conversaciones avanzadas para resolver la demanda que busca bloquear la operación.

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¿Qué incluiría el posible acuerdo entre Paramount y California?

Según el reporte, las partes están en “conversaciones avanzadas” para poner fin al litigio. Uno de los términos que se discuten sería que Paramount acepte operar por separado los estudios cinematográficos de ambas compañías durante un periodo, en lugar de combinarlos de inmediato tras el cierre de la transacción.

El CEO de Paramount, David Ellison, en el centro, con Andy Gordon, a la izquierda, y Josh Greenstein, segundo desde la izquierda (imagen: Paramount)

Ese punto es relevante porque Bonta ha sostenido durante el proceso que solo aceptaría remedios estructurales, es decir, medidas que suelen implicar la venta o separación de partes del negocio combinado. Hasta ahora, Paramount había ofrecido principalmente concesiones de conducta, como comprometerse a lanzar al menos 30 películas al año con ventanas cinematográficas de 45 días.

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El posible acuerdo también podría incluir otros elementos. De acuerdo con Reuters, citado por The Hollywood Reporter, un arreglo podría llegar “tan pronto como este fin de semana” y contemplar monitoreo independiente de contenido en CNN, además de un compromiso sobre el número de estrenos en salas. Sin embargo, las conversaciones siguen abiertas y todavía no hay garantía de que se alcance un acuerdo definitivo.

La oficina de Bonta evitó confirmar los detalles. “Las posibles negociaciones para llegar a un acuerdo son confidenciales. No podemos confirmar ni desmentir si se están llevando a cabo negociaciones para llegar a un acuerdo ni su contenido”, dijo un portavoz. Paramount, por su parte, declinó hacer comentarios.

Una victoria potencial para David Ellison

Un acuerdo sin desinversiones sería un triunfo importante para David Ellison, director ejecutivo de Paramount. La demanda de los 12 estados es uno de los principales obstáculos que enfrenta la compra de Warner Bros. Discovery, una operación que ha estado bajo escrutinio por sus posibles efectos en la competencia dentro de la industria del entretenimiento.

El tiempo también juega un papel central. De acuerdo con el reporte, si Paramount logra cerrar la fusión antes del 1 de octubre, evitaría que empiece a acumularse una llamada “cuota por demora” de aproximadamente US$7 millones diarios. Esa cuota aumentaría el costo de la operación mientras el cierre siga pendiente.

La presión se ha incrementado en las últimas semanas. Ellison incluso amenazó con trasladar el estudio fuera de California si no se alcanzaba un acuerdo antes de inicios del próximo mes, independientemente del resultado final del caso. Para Paramount, resolver el frente estatal permitiría avanzar hacia el cierre de una compra que busca unir dos de los catálogos y estudios más importantes de Hollywood.

El caso aún mantiene presión legal y regulatoria

Aunque las conversaciones parecen avanzar, el litigio no está cerrado. El juicio está programado para comenzar en marzo, y Paramount, los estados y la Writers Guild of America tienen previsto reunirse durante dos días consecutivos a partir del 14 de octubre para explorar una posible solución.

Logo de Warner Bros. Discovery (imagen: Reuters)

El acuerdo también llega en un momento en que Paramount acaba de recibir otra aprobación clave. Según The Hollywood Reporter, la FCC autorizó inversiones de tres fondos soberanos de Medio Oriente que respaldan la oferta de la compañía. De acuerdo con documentos ante la SEC, esos fondos aportarían alrededor de US$24 mil millones para financiar la compra, y los inversionistas extranjeros tendrían en conjunto 49.5% de la empresa combinada.

La fusión, sin embargo, sigue generando críticas por sus implicaciones laborales, creativas, regulatorias y editoriales. Para sus opositores, la unión podría concentrar demasiado poder en una sola compañía. Para Paramount, en cambio, la operación le permitiría competir con mayor fuerza frente a gigantes del streaming y la tecnología.

Por ahora, el avance de las negociaciones con California representa una señal de que la compra de Warner Bros. Discovery podría estar más cerca de destrabarse, aunque el resultado final todavía depende de que las partes conviertan esas conversaciones en un acuerdo formal.

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