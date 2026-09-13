Paramount fuera de California: Cuántos empleos y miles de millones estarían en riesgo si la empresa se muda de estado

La posible salida de Paramount Skydance de California tiene consecuencias que alcanzarían mucho más que las oficinas de sus ejecutivos. Un informe económico filtrado y compartido por Variety advierte sobre el daño que una reubicación podría provocar en el estado. La amenaza acompaña la disputa por la compra de Warner Bros. Discovery y deja a trabajadores y negocios locales pendientes de decisiones todavía abiertas.

¿Qué impacto tendría en la economía si Paramount deja California?

El análisis de la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Los Ángeles examina diferentes escenarios de traslado y el impacto sería mayor. Su alcance abordae actividades relacionada con la empresa y el consumo de los hogares que dependen de ellas. Una mudanza corporativa también no es hablar sobre de los ejecutivos, también de ingresos familiares y de proveedores que perderían trabajo.

Según el documento una reubicación completa supondría la pérdida permanente de entre 28 mil y 57 mil empleos de tiempo completo en el estado de California. La producción económica estatal disminuiría entre 10 mil y 21 mil millones de dólares anuales. Para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2031, el escenario mínimo contempla entre 2750 y 5550 empleos perdidos. La reducción de producción económica sería de entre 1.010 mil y 2.030 mil millones de dólares.

Los planes de David Ellison

David Ellison, CEO de Paramount Skydance (Foto: Getty)

David Ellison estableció una relación entre la posible reubicación con las negociaciones para resolver la demanda que busca bloquear la adquisición de Warner Bros. Discovery, valorada en aproximadamente 111 mil millones de dólares. Señaló el 1 de octubre como punto de partida para abandonar California si los fiscales estatales no accedían a negociar una solución.

No te pierdas: Paramount exige que fiscales estatales y el sindicato de guionistas paguen por el retraso de su acuerdo con Warner

Entre los destinos considerados se encuentran Georgia, Texas y Tennessee. El reporte describe alternativas pero hasta ahora no hay un destino fijo. Tampoco se ha comentado si las instalaciones cerrarían simultáneamente. El 1 de octubre comenzaría a acumularse una compensación por demora equivalente a unos siete millones de dólares diarios para los accionistas de Warner Bros. Discovery.

Este 11 de septiembre, un juez ordenó organizar dos jornadas de negociación a finales de octubre; participarían Paramount, los fiscales y el sindicato de guionistas, mismo que también presentó una demanda en contra de la fusión. La oficina de Rob Bonta, fiscal general del estado de California y líder de la coalición estatal que no acepta la fusión, aclaró que la reunión no significa que un acuerdo esté avanzando; constituye un paso más del procedimiento judicial.

¿Quiénes están en contra de la fusión?

Foto: Especial

El principal es Bonta, quien argumenta que reunir a ambas compañías daría demasiado poder al grupo resultante, con posibles efectos sobre los precios y las condiciones laborales; también persiste el mencionado sindicato de guionistas de Estados Unidos, conocido como WGA. La oposición también incluye figuras de Hollywood como Jane Fonda y Mark Ruffalo, quienes estuvieron entre los miles de profesionales que expresaron preocupación por la concentración empresarial.

Las negociaciones sufrieron un tropiezo en agosto, cuando Bonta canceló una reunión por la filtración de información confidencial. Paramount negó haber sido responsable, pero el episodio deterioró el acercamiento entre las partes, aunque la posterior intervención judicial abrió otro espacio para discutir condiciones.

¿Quiénes están a favor de la fusión?

Tom Cruise está entre quienes respaldan la unión, pues su apoyo se relaciona con la promesa de Ellison de que Paramount y Warner Bros. estrenarían treinta películas al año. El actor opina que la operación puede favorecer una mayor producción cinematográfica. James Cameron también apoyó el liderazgo de Ellison, cuando en CinemaCon defendió su compromiso con las salas y anunció una ventana exclusiva de exhibición de al menos 45 días.

Entérate: Tom Cruise declara su apoyo total a Paramount y la familia Ellison en la compra de Warner: ‘Cumplirán sus promesas’