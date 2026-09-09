‘Our Loves’: De qué trata la nueva película de Avi Nesher que llega al Festival de Toronto

Avi Nesher llevará al Festival de Toronto Our Loves, película que ya presentó su primer tráiler antes de su llegada al encuentro canadiense, con una historia sobre supervivencia. Para el director israelí, el proyecto también tiene una raíz personal, pues aborda su experiencia del duelo y el lugar que encontró en el cine para afrontarlo.

¿De qué trata Our Loves?

La película reúne a personas cuyas relaciones afectivas atraviesan momentos difíciles; Nesher parte de esa cercanía cotidiana para explorar cómo cambia la percepción de los problemas personales una vez que ocurre algo que desborda cualquier plan. Sus protagonistas son cinco hombres y mujeres que, al comenzar la historia, creen estar viviendo el peor día de sus vidas. Sus conflictos quedan atravesados por los atentados del 7 de octubre de 2023 en Israel.

El reparto incluye a Shalom Michaelshvili y Magi Azarzar, junto con Yaniv Biton, Lena Fraifeld y Daniel Gimpel. También participan Noa Cohen, Evelin Hagoel y Hadas Yaron, además de Chancela “Sean” Mongoza, Hisham Suleiman y Amir Banai. Se trata de una historia coral cuyo primer tráiler puedes ver más abajo.

Avi Nesher

La presentación norteamericana está prevista para el 10 de septiembre en Toronto. Antes de esa función, Our Loves compite por doce premios Ophir, los reconocimientos de la Academia de Cine de Israel. La película llega así al festival con atención tanto por su asunto como por su recorrido dentro de la misma industria israelí.

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United King Films, SIPUR Studios y Artomas Communications producen el largometraje, realizado en asociación con FOX Entertainment Studios, Access Entertainment y Moriah Media. Entre sus productores ejecutivos se encuentra Shari Redstone y Len Blavatnik, además de Emily Blavatnik y Fernando Szew. El proyecto también recibió apoyo de la Paul E. Singer Foundation.

El trabajo de Avi Nesher

Nesher escribió y dirigió Our Loves después de realizar películas como Past Life, The Other Story y The Matchmaker. Para explicar esta nueva obra, el cineasta se refirió a la muerte de su hijo Ari en un accidente y describe cómo la creación cinematográfica le ofreció una actividad a la cual aferrarse cuando el dolor amenazaba con consumir el resto de su vida. “Cuando mi querido hijo Ari murió en un accidente, recurrí al cine para iluminar un camino fuera del agujero negro y, con suerte, redescubrir un propósito y un sentido”, explicó.

Foto: SIPUR Studios

Al hablar del argumento, Nesher situó a sus protagonistas en un límite emocional previo a los ataques: “El 6 de octubre, nuestros personajes principales habían llegado a su punto de quiebre”. Según explicó, ya no creían posible una vida diferente. El acontecimiento posterior trastorna sus certezas y los enfrenta con dolores que habían intentado eludir, además de la necesidad de cambiar.

La voz de Hind Rajab, la otra cara de la moneda

Otra película imprescindible para examinar las vidas civiles devastadas en este periodo es La voz de Hind Rajab, de la directora tunecina Kaouther Ben Hania. Su punto de partida es el caso de la niña palestina que pidió ayuda a la Media Luna Roja cuando quedó atrapada en un automóvil bajo fuego israelí en Gaza; la película sigue toda la movilización y esfuerzo por llegar hasta ella.

Ben Hania utiliza las grabaciones reales de esas llamadas y las une con escenas interpretadas por actores que representan al equipo de emergencia. La voz de la niña abarca así un lugar central en la película, y la reconstrucción permite acompañar a quienes escuchaban su petición y trataban de organizar un rescate.

El caso pertenece al contexto del genocidio contra la población palestina de Gaza, afrenta que ocurre ahora mismo. Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones y países, concluyeron en 2024 que Israel había cometido, seguía y sigue cometiendo genocidio, tras investigar su ofensiva y sus efectos sobre la población. El informe documentó asesinatos y daños graves, además de condiciones de vida impuestas que amenazaban la supervivencia de los palestinos.

La voz de Hind Rajab recibió el Gran Premio del Jurado en Venecia en 2025.

Con información de Deadline.

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