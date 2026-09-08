‘Oasis: Don’t Look Back in Anger’: Noel Gallagher revela cómo se reconcilió con Liam después de más de 15 años sin hablarse

La cinta muestra una faceta más emocional de Noel y aborda el impacto generacional del regreso de la banda

‘Oasis: Don’t Look Back in Anger’, el nuevo documental dedicado al regreso de Oasis, lleva a la pantalla uno de los reencuentros más improbables del rock británico. Dirigida por Will Lovelace y Dylan Southern, con participación de Steven Knight, creador de ‘Peaky Blinders’, la película sigue la gira Oasis Live ’25 y muestra cómo Noel y Liam Gallagher volvieron a compartir escenarios después de la ruptura de la banda en 2009. Entre conciertos, ensayos y entrevistas, el filme también vislumbra la manera en que los hermanos dejaron atrás más de 15 años de distanciamiento.

También te puede interesar: Marvel revela cómo regresará Ultrón 11 años después de ‘Avengers: Era de Ultrón’

¿Cómo se reconciliaron Noel y Liam Gallagher?

Uno de los momentos centrales del documental ocurre durante los primeros ensayos antes del concierto de apertura en Cardiff. Las cámaras fueron colocadas alrededor de la sala para registrar el encuentro sin que un equipo de filmación interfiriera constantemente con los músicos.

Liam Gallagher en ‘Oasis: Don’t Look Back in Anger’ (imagen: Disney)

Al principio, Noel ensaya con el resto de Oasis mientras Liam permanece ausente. El cantante se incorpora después de un par de semanas y rompe inmediatamente la tensión con uno de sus comentarios habituales, antes de colocarse frente al micrófono. Cuando termina de trabajar ese día, simplemente abandona la habitación mientras los demás continúan tocando.

También lee: Danny Boyle advierte que la IA podría reemplazar a periodistas, pero reconoce haberla utilizado en su nueva película ‘Ink’

La película no presenta una gran conversación en la que los hermanos resuelvan públicamente sus diferencias. De hecho, Noel resume el proceso de una manera mucho más sencilla: “Todo fue perdonado sin decir una palabra”.

La declaración resulta especialmente llamativa considerando que durante años ambos intercambiaron críticas públicamente y que Noel reconoce en el propio documental que normalmente “nunca perdona”. Sin embargo, volver a tocar juntos parece haber permitido que reconstruyeran gradualmente su relación sin necesidad de convertir el momento en una reconciliación dramática frente a las cámaras.

Noel Gallagher muestra un lado mucho más emocional durante la gira

‘Don’t Look Back in Anger’ también presenta una faceta poco habitual de Noel Gallagher. El músico admite haber sentido nervios antes del primer concierto de la gira y cuenta que llegó a llorar antes de una presentación en Irlanda.

La muerte de Mani, bajista de The Stone Roses, también lo llevó a reflexionar sobre su propia mortalidad. Además, explica que observar a padres e hijos abrazándose durante los conciertos llegó a afectarlo emocionalmente: “Tuve que darle la espalda al público a menudo”.

Liam, por su parte, enfrentó la gira con una disciplina considerable. Evitó los cigarrillos y el alcohol y llegó con una condición vocal destacada, aunque conservando su habitual actitud despreocupada. El cantante incluso apareció en el Principality Stadium de Cardiff apenas 20 minutos antes de que Oasis saliera al escenario.

“Hace falta que te importe mucho algo para que te importe un comino”, explica en la película.

Los Gallagher ahora se escriben “como colegas”

La reconciliación tampoco terminó cuando concluyeron los conciertos. El documental revela que Liam y Noel ahora mantienen contacto frecuente y cuentan con un chat grupal en el que comparten videos y comentarios sobre personas que aparecen en televisión.

Los hermanos aseguran que actualmente se escriben “como colegas” y que están “mucho, mucho, mucho, mucho más en contacto” que antes. La gira también permitió que sus cuatro hijos, de entre 15 y 26 años, se conocieran después de años de separación entre ambas familias.

Liam Gallagher y Noel Gallagher en ‘Oasis: Don’t Look Back in Anger’ (2026) (imagen: IMDb)

Sin embargo, el documental evita profundizar en algunos de los aspectos más incómodos del regreso. El dinero no aparece mencionado como una posible motivación para reunir a Oasis y tampoco se analiza la polémica por los precios de los boletos, que llegaron a elevarse considerablemente mediante el sistema de precios escalonados de Ticketmaster.

Más allá de esas omisiones, Noel insiste en que el regreso de Oasis representa una idea de unión entre sus seguidores: “Los medios nunca entendieron qué es Oasis. Sé lo que no es. No es algo de derechas. Todos son bienvenidos. Se trata de nosotros. «Encontraremos un día más brillante». [Las canciones] hablan de nosotros.”

Con información de The Guardian.

No te vayas sin leer: ¿De qué trata ‘Mal de amores’, la nueva serie mexicana de época de Netflix basada en una novela de Ángeles Mastretta?