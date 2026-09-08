Nick Offerman acusa a Ben Shapiro de ‘homofobia desenfrenada’ por criticar su papel en ‘The Last of Us’

Nick Offerman volvió a defender su participación en ‘The Last of Us‘ después de ver un video en el que el polémico Ben Shapiro criticaba el episodio “Long, Long Time”, centrado en la relación entre Bill y Frank. El actor, quien ganó un Emmy y un Independent Spirit Award por su interpretación en la serie de HBO, acusó al comentarista conservador de cometer varios errores al resumir el capítulo y señaló directamente lo que describió como “homofobia desenfrenada”.

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¿Qué dijo Nick Offerman sobre los comentarios de Ben Shapiro?

Durante una aparición en el podcast “Talk Easy With Sam Fragoso”, Nick Offerman vio por primera vez un video en el que Ben Shapiro, cofundador de Daily Wire y comentarista político, criticaba su papel en ‘The Last of Us’. En el fragmento, Shapiro se burlaba del episodio por estar centrado en una relación entre dos hombres y reducía la historia a una lectura cargada de desprecio hacia su componente romántico.

Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett) en ‘The Last of Us’ (imagen: HBO)

La reacción de Offerman fue inmediata. “Pasu máquina… esto es una locura”, respondió el actor tras ver el video. Después, cuestionó la forma en que Shapiro interpretó el capítulo y dijo que su resumen estaba lleno de errores, además de reflejar prejuicios contra la historia que HBO decidió contar.

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“Esto es lo más Ben Shapiro que he visto nunca, y hay una razón de peso para ello. O sea, no sé ni qué decir. Me da vergüenza ajena su comprensión lectora. Creo que cometió ocho errores en su resumen, aparte de su homofobia desenfrenada.”

El comentario de Offerman apunta a una discusión que ha acompañado al episodio desde su estreno: mientras la crítica lo celebró como uno de los momentos más emotivos de la primera temporada, sectores conservadores y usuarios en redes lo atacaron por colocar una historia de amor entre dos hombres en el centro de la narrativa.

“Long, Long Time”, uno de los episodios más celebrados de la serie

Nick Offerman protagonizó “Long, Long Time” junto a Murray Bartlett. El episodio se aparta temporalmente del viaje principal de Joel y Ellie para contar la relación entre Bill y Frank a lo largo de dos décadas, mientras el mundo cae por la expansión de la infección que define el universo de ‘The Last of Us’.

Lejos de funcionar como un desvío menor, el capítulo se convirtió en uno de los más comentados de la serie. La historia fue elogiada por su tono íntimo, por la manera en que amplió el mundo de la adaptación y por mostrar una relación construida desde el cuidado, la compañía y la supervivencia emocional en medio del colapso.

Ese reconocimiento también se tradujo en premios. Offerman ganó un Emmy y un Independent Spirit Award por su interpretación como Bill. Sin embargo, la recepción positiva no evitó que el episodio fuera blanco de ataques homofóbicos, especialmente por parte de quienes cuestionaron que la adaptación dedicara tanto espacio a la relación entre los dos personajes.

Offerman ya había respondido a las críticas contra su papel

Esta no es la primera vez que Nick Offerman habla sobre la reacción negativa de algunos sectores ante su personaje. En una entrevista previa con Variety, el actor dijo que no guía su vida por los ataques en redes ni por los trolls que reaccionan con odio a su trabajo. También señaló que prefiere orientarse por otros valores personales, antes que por la hostilidad del ambiente digital.

Bella Ramsey e Isabela Merced en ‘The Last of Us’, temporada 2 (imagen: HBO)

Durante su discurso en los Independent Spirit Awards, Offerman también defendió el episodio frente a quienes cuestionaban que la historia estuviera centrada en una pareja gay. El actor agradeció a HBO por respaldar una narración arriesgada e independiente, y respondió que la existencia de ese tipo de críticas explica precisamente por qué era importante contar una historia así.

Con sus nuevas declaraciones, Offerman vuelve a subrayar el peso emocional de “Long, Long Time”. Para el actor, el episodio no debe leerse como una provocación política ni reducirse a una discusión identitaria, sino como una historia de amor situada dentro de un mundo devastado.

Con información de Variety.

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