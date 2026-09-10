‘Naruto’ tendrá nueva película animada: Esto sabemos del misterioso proyecto

La marca Naruto volverá con una nueva producción animada. Viz Media anunció una presentación en New York Comic Con que reunirá a integrantes del anime y ofrecerá material inédito. El proyecto cinematográfico está entre los asuntos previstos para el encuentro, aunque sus detalles permanecen bajo reserva. Por ahora, el misterio acompaña al ninja de Konoha.

¿Qué sabemos de la misteriosa película de Naruto?

El panel tendrá mucha relación con las personas que han dado vida a la historia en japonés; participarán Junko Takeuchi, voz de Naruto Uzumaki, y Noriaki Sugiyama, quien interpreta a Sasuke Uchiha. La cita será el 10 de octubre en el Centro de Convenciones Jacob K. Javits, en Nueva York. De acuerdo con Variety, entre los contenidos previstos está un anuncio relacionado con una nueva película animada y su estreno mundial. De momento no hay título oficial ni nociones sobre la historia que contará la producción. También asistirá Yoshihiko Tominaga, productor ejecutivo de Studio Pierrot, junto con un representante de Bandai.

El programa incluirá, además, novedades del Naruto Card Game y su primer video promocional, así como otros anuncios relacionados con la expansión de la obra.

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Una historia que ya tiene recorrido en el cine

El muy posible regreso cinematográfico encuentra a Naruto con once películas de anime estrenadas en salas durante años previos. La franquicia tiene una trayectoria propia fuera de los episodios televisivos, pero el número de largometrajes anteriores no da señales sobre cómo se relacionará la nueva propuesta con los acontecimientos del manga.

Masashi Kishimoto comenzó a publicar Naruto en Weekly Shonen Jump en 1999 y terminó aquella historia hasta el año 2014, después de 700 números. El protagonista busca convertirse en Hokage, líder de la Aldea Oculta de la Hoja. La adaptación televisiva comenzó en TV Tokyo en 2002; Naruto Shippuden tomó el relevo en 2007 y concluyó en marzo de 2017. Esa continuidad permitió que muchos espectadores acompañáramos al personaje por muchos años, de sus primeras misiones a desafíos mayores.

El manga vendió más de 250 millones de ejemplares y tuvo presencia en más de 60 países y regiones. El anime, por su parte, se emite en más de 145 territorios.

¿Qué pasa con la película de Naruto con actores reales?

La adaptación con actores reales es otro proyecto, pero uno muy esperado y desarrollado por Lionsgate. Destin Daniel Cretton fue anunciado como director y coguionista en febrero de 2024, después de una etapa en la que Michael Gracey había estado reservado para el puesto de dirección. Tasha Huo también trabajó en el guion.

La búsqueda internacional de actores para el Equipo 7 ya está muy activo y Cretton expresó su entusiasmo por encontrar a los intérpretes que llevarán esos personajes al cine. El proceso representa un avance en la preparación del largometraje, aunque la convocatoria por sí misma no da señales sobre el inicio del rodaje. Kishimoto celebró el movimiento con una declaración muy entusiasta:

“Ahora mismo, los milagros me están pasando uno tras otro. Mi obra, Naruto, realmente se está convirtiendo en una película de Hollywood. Y un milagro aún mayor es que la película será dirigida por el único e inigualable Destin Daniel Cretton. ¡Todavía no puedo creerlo! Si tantos milagros ya se han reunido, entonces esperemos aún más. Estoy esperando con emoción los encuentros milagrosos que nos traerán actores extraordinarios y apasionados. ¡No puedo esperar a conocer a mis personajes en la película!”.

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