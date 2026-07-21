‘Naruto’: Director del live-action revela que la película explorará el lado más doloroso del héroe

La película live-action de Naruto ya empieza a tomar forma en Lionsgate con la promesa de no tratar al ninja más famoso del anime sólo como una figura de acción y poderes espectaculares. Destin Daniel Cretton, también director de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos y Spider-Man: Un Nuevo Día, adelantó que su intención con el personaje irá hacia la herida de crecer rechazado.

Esta adaptación todavía no tiene fecha de estreno, pero en días previos reportamos que ya inició la búsqueda para encontrar a los actores que interpretarán a Naruto, Sasuke y Sakura. El proyecto quiere construir su centro alrededor del equipo 7, la formación que inicia el manga de Masashi Kishimoto y define la historia.

La película de Naruto se enfocará en el dolor del héroe

Cretton explicó para Rolling Stone que quiere trabajar la parte más vulnerable de Naruto Uzumaki, ese niño ruidoso que sueña con ser Hokage porque, antes que poder, desea ser visto: “La trayectoria de Naruto, sus sentimientos de ser un marginado, la sensación de tener una fealdad, un monstruo o alguna parte de ti de la que te avergüenzas, y luego llegar a darte cuenta de que ésa es la parte que te hace único, que te da tu poder”, dijo el director.

Destin Daniel Cretton, director de la película de Naruto (Foto: X)

El dolor de Naruto viene del Kyubi, el zorro de nueve colas sellado dentro de él. En la aldea de Konoha, Naruto es el recordatorio de una tragedia; pero para nosotros, como lectores del manga o espectadores del anime, se trata de un niño inocente que heredó una condena sin entenderla.

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Lo que sabemos sobre la película live-action de Naruto

Lionsgate y Cretton ya lanzaron una búsqueda mundial para elegir a Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno, los tres jóvenes shinobi que protagonizan la aventura. La convocatoria fue anunciada por el sitio oficial de Naruto, donde se confirmó que la película avanza en preproducción y que el estudio busca nuevos rostros para los papeles centrales.

Cretton dijo que las historias de Kishimoto han inspirado a generaciones de fans alrededor del mundo y que es un honor llevar ese universo al cine en imagen real por primera vez. El mismo Masashi también reaccionó al avance del proyecto con entusiasmo. “Ahora mismo, los milagros me están ocurriendo uno tras otro. ¡Mi obra, Naruto, de verdad, de verdad se está convirtiendo en una película de Hollywood!”, dijo el autor. También añadió que espera “encuentros milagrosos” con actores extraordinarios y apasionados.

La historia que la película podría adaptar nos sugiere los primeros arcos del manga, aquellos sobre Naruto como huérfano marginado en Konoha, su rivalidad con Sasuke, la presencia de Sakura y la guía de Kakashi. En sus primeros capítulos, Naruto aborda la escuela y niños entrenados como soldados.

Adaptaciones live-action de anime que salieron bien y salieron mal

Por años, adaptar anime era el terror de Hollywood y una receta segura para el desastre, con Dragonball Evolution como el ejemplo más citado. La película de 2009, basada en Dragon Ball, tuvo una recepción completamente negativa y todavía la recordamos como advertencia de lo que ocurre cuando se vacía una obra de su espíritu.

Cowboy Bebop también mostró lo difícil que resulta trasladar una estética animada al mundo real. Netflix lanzó la serie en 2021 y la canceló después de una sola temporada, pese al valor de su elenco y al culto que rodea el anime original. El problema, al menos para su servidora, fue que esta producción se sintió como un disfraz de la animación y no una obra con espíritu propio.

La excepción más importante ha sido One Piece, pues Netflix convirtió el manga de Eiichiro Oda en una serie de imagen real que logró buena recepción y continuidad. Sin embargo, y aunque ya se confirmó la temporada 3, el segundo bloque de capítulos no logró una viralización contundente.

También tenemos ejemplos con fortuna parcial como Battle Angel: La Última Guerrera, película que encontró defensores por su ambición visual, aunque no eliminó las dudas sobre cómo llevar rasgos del anime a rostros humanos. Incluso ahora seguimos esperando la secuela, cuando las posibilidades son casi nulas.

El live-action de Naruto todavía no tiene fecha de estreno.

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