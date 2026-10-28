‘Nadie quiere esto’: Adam Brody desata polémica entre sus compañeros del elenco al criticar a Israel

La exitosa serie de Netflix, ‘Nadie quiere esto‘, atraviesa un momento de gran popularidad tras el estreno de su tercera temporada, pero las declaraciones políticas de su protagonista, Adam Brody, han provocado desacuerdos públicos entre algunos integrantes de la producción. El actor manifestó recientemente su apoyo a Palestina y calificó la situación en Gaza como un genocidio, lo que generó respuestas de Tovah Feldshuh, quien interpreta a la madre de su personaje, y Erin Foster, creadora de la comedia romántica.

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¿Qué dijo Adam Brody sobre Israel y Palestina?

Durante una entrevista con GQ publicada en septiembre, Adam Brody, quien interpreta al rabino Noah Roklov en ‘Nadie quiere esto‘, abordó por primera vez públicamente su postura sobre el conflicto entre Israel y Palestina. El actor explicó que, aunque anteriormente había evitado pronunciarse sobre el tema ante los medios, se trata de un asunto que discute frecuentemente en privado.

Tovah Feldshuh junto a Adam Brody en la tercera temporada de ‘Nobody Wants This’ (Imagen: Netflix)

Brody manifestó su respaldo a la causa palestina y expresó su opinión sobre las acciones militares israelíes en Gaza:

“Considero que se trata de un genocidio. Apoyo una Palestina libre. Es terrible que haya hecho falta tanta muerte y miseria, pero parece que se está llegando a un punto de inflexión que debería haberse alcanzado hace tiempo.”

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Las declaraciones adquirieron relevancia por la temática de la serie, que explora una relación sentimental entre un rabino judío y una mujer agnóstica, así como los conflictos culturales y religiosos que enfrentan sus familias.

Tovah Feldshuh compara las acusaciones de genocidio con la propaganda de Hitler

La respuesta más contundente llegó de Tovah Feldshuh, actriz que interpreta a Bina Roklov, madre del personaje de Brody. En declaraciones al New York Post, recogidas por Variety, cuestionó duramente la postura de su compañero.

“Acusar al pueblo judío de genocidio es una barbaridad. Es algo que sale directamente del manual de Hitler: tomas a la víctima y la conviertes en el perpetrador.”

Feldshuh también sostuvo que las acusaciones provenientes de personas judías tienen un impacto particular dentro de su comunidad. Asimismo, defendió la importancia de Israel para Estados Unidos y el mundo democrático:

“Considero que la continuidad de la existencia del Estado de Israel es crucial para el bienestar del mundo democrático y del mundo libre… Por supuesto, Israel necesita a Estados Unidos, [pero] Estados Unidos necesita a Israel, créanme.”

Pese a sus diferencias, la actriz aclaró que mantiene una actitud respetuosa hacia sus compañeros de trabajo:

“Mi trabajo, tanto como Bina como también como Tovah, consiste en querer a las personas que están en el set, en mi lugar de trabajo; consiste en ser amable.”

Erin Foster también rechaza la postura de Brody mientras la serie triunfa en Netflix

Erin Foster, creadora de ‘Nadie quiere esto‘, también expresó su desacuerdo con Brody durante una participación en el pódcast ‘Not Skinny but Not Fat‘, a principios de octubre.

Erin Foster, creadora de ‘Nadie quiere esto’ (imagen: IMDb)

“Creo que nuestro entorno de trabajo, nuestro escenario, es muy parecido a las mesas donde la gente, en cualquier parte del mundo, debate, discute y expresa sus desacuerdos. Y, bueno, aunque aprecio mucho a Adam, también discrepo de él, y eso está bien.”

La controversia coincide con el buen desempeño comercial de la producción. Su tercera temporada, estrenada el 22 de octubre, alcanzó el segundo lugar mundial entre las series de habla inglesa de Netflix, con 6.2 millones de visualizaciones durante sus primeros cuatro días.

Creada por Foster y protagonizada por Kristen Bell y Brody, la comedia romántica ha acumulado más de 120 millones de visualizaciones entre sus tres temporadas desde 2024. Hasta ahora, las diferencias políticas entre sus integrantes no se han traducido en reportes de conflictos durante las grabaciones ni en cambios anunciados para la producción.

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