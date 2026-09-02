Muere Victor Miller, guionista de ‘Viernes 13’, a los 86 años

Victor Miller, escritor que ayudó a elaborar la definición de terror comercial de los años ochenta mediante el guion de Viernes 13, murió a los 86 años. Su carrera se extendió mucho más allá del campamento Crystal Lake, pues también escribió algunas de las telenovelas estadounidenses más longevas y recibió reconocimientos por su trabajo en televisión diurna.

¿Qué le pasó a Victor Miller?

La noticia fue comunicada por su familia, cerrando la trayectoria de este escritor cuyo nombre quedó unido a uno de los títulos más aclamados del cine de terror en Estados Unidos. Miller había mantenido contacto con aficionados de Viernes 13 y hablaba sobre las decisiones creativas que dieron origen a la película. Murió el lunes 31 de agosto en California. Su hijo Ian confirmó el fallecimiento a Variety, aunque la familia no dio a conocer una causa.

Nacido en Nueva Orleans en 1940, Miller estudió escritura creativa y desarrolló una carrera que alternó cine, televisión y literatura. Le sobreviven su esposa y sus dos hijos. Su familia acompañó buena parte de una vida profesional que terminó siendo mucho más variada que aquella sangrienta noche en Crystal Lake.

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Cómo Victor Miller sentó algunas bases del cine slasher

Viernes 13 llegó a las salas en 1980, dos años después del éxito de Halloween, dirigida por John Carpenter. Miller nunca ocultó aquella influencia: “Primero surgió el concepto de imitar Halloween. El título no llegó hasta que el guion ya había pasado por al menos un borrador”, recordó al explicar el nacimiento del proyecto.

Él trasladó la amenaza hacia un campamento de verano donde los jóvenes quedaban aislados de cualquier ayuda adulta. Aquel lugar permitía separar a los personajes y convertir las cabañas en pequeñas trampas. Crystal Lake parecía ofrecer vacaciones baratas; el precio verdadero incluía correr por la vida. Viernes 13 ayudó a popularizar los tema de jóvenes perseguidos, escenario remoto, muertes sucesivas y una identidad homicida reservada para el tramo final. Esa fórmula sería repetida innumerables veces durante los años siguientes.

Miller construyó el conflicto alrededor de Pamela Voorhees, madre consumida por la muerte de su hijo Jason. El niño se había ahogado antes de los acontecimientos principales y era el disparador del dolor que impulsaba la historia. En realidad, la figura adulta con machete y máscara de hockey todavía no existía en aquel primer guion.

Su currículum también incluyó All My Children, One Life to Live, Another World, Guiding Light y General Hospital. El equipo de guionistas de All My Children obtuvo tres premios Daytime Emmy con Miller entre sus integrantes.

¿Participó en las secuelas?

Aunque sorprende, la verdad es que Miller no escribió ninguna de las continuaciones cinematográficas de Viernes 13. Concibió la historia como una sola entrega y consideró poco lógico convertir a Jason en el homicida de las siguientes películas. Claro que los productores eligieron otro camino y transformaron al personaje en el rostro principal de la franquicia, misma que creció lejos de su creador original.

La saga encontró su iconografía más famosa en la tercera entrega, cuando Jason recibió la máscara de hockey que terminaría acompañándolo a todas partes. Miller conservó créditos por la creación de Jason y Pamela Voorhees, aunque no participó en las historias que llevaron al homicida fuera de Crystal Lake e incluso al espacio.

Su relación con la propiedad tomó otro camino décadas después, cuando recurrió a una disposición de la ley estadounidense para recuperar los derechos nacionales sobre el guion, acción combatida por Horror Inc. En 2021, un tribunal federal de apelaciones ratificó el fallo favorable al escritor, aunque otros elementos creados posteriormente quedaron fuera de aquella decisión.

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