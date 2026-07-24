Muere Plas Johnson, saxofonista del tema de ‘La Pantera Rosa’, a los 94 años

El músico dio forma a uno de los sonidos más grandes del siglo XX

Plas Johnson, saxofonista estadounidense que convirtió unas cuantas notas en una de las entradas musicales más estupendas del cine, murió a los 94 años. Su nombre quedó unido para siempre al tema de La Pantera Rosa, pero la verdad es que su carrera fue mucho más amplia que ese solo elegante y felino que millones de personas podemos tararear.

¿Qué le pasó a Plas Johnson?

Johnson murió el 15 de julio en Granada Hills, Los Ángeles, tan solo unos días antes de cumplir 95 años, de acuerdo con The Guardian y Los Angeles Times. La emisora de jazz KKJZ y el periódico Donaldsonville Chief, de su ciudad natal en Luisiana, difundieron la noticia de su fallecimiento. Por ahora no se ha divulgado una causa oficial de muerte.

Su legado más popular nació en 1963, cuando grabó el solo de saxofón tenor para la música compuesta por Henry Mancini. La banda sonora de La Pantera Rosa recibió tres premios Grammy y fue nominada al Oscar a mejor música original.

Plas Johnson (Foto: Getty)

Entérate: Muere Kaylee Hottle, estrella de ‘Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio’, a los 18 años

Vida de Plas

Plas John Johnson Jr. nació el 21 de julio de 1931 en Donaldsonville, Luisiana. Creció dentro de una familia musical y empezó cantando con los suyos. Aprendió de forma principalmente autodidacta y pronto pasó al alto y al tenor, instrumentos que terminarían definiendo su voz. Junto con su hermano Ray, pianista, grabó en Nueva Orleans como parte de los Johnson Brothers a finales de los años cuarenta.

Johnson se mudó a Los Ángeles en 1954 tras su servicio en el ejército. Ahí encontró el terreno donde su talento se volvió oficio diario y logró sesiones de grabación, orquestas, jingles, bandas sonoras y discos de artistas que necesitaban un saxofón capaz de levantar una canción en pocos compases.

Él mismo explicó alguna vez su función con claridad de músico práctic: “Mis solos siempre parecían llevar el disco un escalón más arriba”, dijo. Podía hacerlo “en ocho compases” o “en doce”, y después cubrir pequeños adornos detrás de una voz principal.

Su trabajo junto a Henry Mancini

Johnson se volvió parte habitual de la orquesta de estudio del compositor a finales de los cincuenta y principios de los sesenta, una etapa en la que Henry Mancini desarrolló un sonido cinematográfico sofisticado, lleno de jazz y misterio.

Plas Johnson (Foto: X)

Junto a Mancini, Plas participó en los álbumes The Music from Peter Gunn, More Music from Peter Gunn, Uniquely Mancini, The Pink Panther, Mancini ’67 y The Party. Mancini escribió The Pink Panther Theme pensando en Johnson. La Pantera Rosa, estrenada en 1963, tenía a Peter Sellers, David Niven y Claudia Cardinale en pantalla, pero el tema musical adquirió vida propia.

Su trabajo junto a otras estrellas de la música

Johnson fue mucho más que el saxofón de La Pantera Rosa, pues en Los Ángeles se volvió uno de los grandes músicos de sesión, grabando con B.B. King, Johnny Otis, Frank Sinatra, Marvin Gaye, Nat King Cole y muchos más.

Como líder grabó discos como This Must Be the Plas, Mood for the Blues, The Blues, Positively y Keep That Groove Going!; también publicó bajo el nombre Johnny Beecher para evitar conflictos contractuales.

Como acompañante aparece con Sam Cooke en Twistin’ the Night Away, Mr. Soul y Ain’t That Good News; con Ella Fitzgerald en sus songbooks dedicados a Harold Arlen, Jerome Kern y Johnny Mercer; con Marvin Gaye en Let’s Get It On.

También colaboró con B.B. King en Blues in My Heart, L.A. Midnight y Live at the Apollo; con Linda Ronstadt en What’s New, Lush Life, For Sentimental Reasons, Winter Light y We Ran; con Steely Dan en The Royal Scam, además de trabajos con Tom Waits, Bette Midler, Joni Mitchell y Neil Diamond.

Descanse en paz.

No te pierdas: Muere Elsa Aguirre, leyenda del Cine de Oro mexicano, a los 95 años