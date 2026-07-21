Muere Kaylee Hottle, estrella de ‘Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio’, a los 18 años

El día de hoy se anunció el lamentable fallecimiento de Kaylee Hottle a los 19 años, actriz que encarnó al personaje de Jia en un par de proyectos de la saga MonsterVerse, desarrollada por el estudio Legendary. La noticia fue compartida por el padre de la actriz, Joshua Hottle, en un video de 23 minutos publicado en Facebook.

¿Qué le pasó a Kaylee Hottle?

De acuerdo con Joshua, quien grabó todo durante una transmisión en vivo hecha en lenguaje de señas, Kaylee falleció este martes 21 de julio, en un accidente de automóvil en Maryland. La actriz nació con discapacidad auditiva y este rasgo lo trasladó a su personaje de la saga MonsterVerse, quien es capaz de comunicarse con Kong a través del lenguaje de señas.

De acuerdo con TMZ, medio que recabó la información del en vivo, Kaylee se accidentó y su corazón dejó de latir en la ambulancia rumbo al hospital. Joshua se vio en la necesidad de tomar un avión desde el estado de Texas y viajar a Maryland para recuperar el cuerpo de su hija. Ambos forman parte de una familia conformada por numerosas generaciones con discapacidad auditiva.

Kaylee Hottle como Jia (Foto: IMDb)

La labor de Kaylee Hottle

La joven Kaylee saltó a la fama gracias a la marca Glide, que la contrató para protagonizar uno de sus comerciales. Esta empresa está a cargo de la aplicación homónima de mensajería de video en vivo, popular entre los miembros de la comunidad sorda. Hottle tenía solo 9 años cuando grabó el anuncio.

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Tiempo después tuvo la oportunidad de unirse al MonsterVerse, lo que le permitiría marcar esta saga para siempre gracias al personaje de Jia. Kaylee participó en las películas Godzilla vs Kong, estrenada en 2021 y un éxito de taquilla para los tiempos que corrían, con 471 millones de dólares recaudados a nivel global; y Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio, otro hitazo de las salas de cine con una recaudación total de 572 millones. Por su trabajo en esta última cinta fue nominada al premio Saturn a la mejor performance en una estrella joven.

Kaylee también actuó en Magnum P.I., serie de televisión enfocada en el drama policíaco.

El futuro del MonsterVerse

Kaylee Hottle como Jia (Foto: IMDb)

Se desconoce si Legendary tenía planes para traer a Kaylee Hottle de regreso en la franquicia Monsterverse. La siguiente película es Godzilla y Kong: Supernova, programada para el 27 de marzo de 2027, sin embargo, el nombre de la actriz no aparece en la ficha de IMDb, por lo que su personaje habría quedado fuera de la nueva aventura.

Supernova posee un amplio elenco conformado por Sam Neill, Delroy Lindo, Jack O’Connell, Kaitlyn Dever, Dan Stevens, Matthew Modine y

Alycia Debnam-Carey. Una vez más Kong y Godzilla unirán fuerzas para hacer frente a una amenaza de escala global que pondrá en peligro al mundo, ¿quiénes serán sus nuevos aliados y enemigos? Los rumores apuntan a Destoroyah, el coloso nacido por mutación genética y que en el lore de Toho es archirrival de los héroes.

Descanse en paz, Kaylee Hottle.

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