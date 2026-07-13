Muere Sam Neill, estrella de ‘Parque Jurásico’ y ‘Posesión’, a los 78 años

Sam Neill, actor neozelandés recordado mundialmente por interpretar al paleontólogo Alan Grant en la saga de Parque Jurásico, murió a los 78 años. Su familia confirmó la noticia este lunes, lo cual cerró una vida artística que unió el cine de autor y los grandes éxitos de taquilla, así como la televisión de prestigio. La noticia dejó sorprendidos a fans y figuras populares del medio porque Neill había compartido en meses previos señales positivas sobre su salud, después de un tratamiento largo contra un tipo raro de cáncer en la sangre.

¿Qué le pasó a Sam Neill?

La familia de Neill informó que el actor falleció el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. En el comunicado publicado en sus redes oficiales, señaló que murió rodeado de sus seres queridos y “con la dignidad que caracterizó toda su vida”, aún así fue una pérdida “repentina e inesperada”. El texto familiar también aclaró que el actor seguía libre de cáncer al momento de su muerte.

Neill había sido diagnosticado en 2022 con linfoma angioinmunoblástico de células T, un cáncer sanguíneo en etapa tres. En su momento, el actor habló de la enfermedad en sus memorias Did I Ever Tell You About This?, publicadas en 2023, donde contó que escribir se volvió una forma de acompañarse mientras recibía tratamiento.

Sam Neill en Event Horizon (Foto: IMDb)

El actor nació en Irlanda del Norte en 1947, pero su nombre en realidad era Nigel John Dermot Neill en 1947; poco después se mudó y creció en Nueva Zelanda. Tomó el nombre Sam en la adolescencia porque, según contó alguna vez, había demasiados Nigel en su escuela y el nuevo nombre le permitió moverse con más soltura por el mundo.

A finales de abril, para 7 News, Neill habló sobre su curación:

“Me hicieron una tomografía y ya no hay cáncer en mi cuerpo, eso es algo extraordinario. Estaba perdido y parecía que iba a perder, lo cual obviamente no era lo ideal.”

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Famosos reaccionan a la muerte de Sam Neill

Colin Trevorrow, director de Jurassic World Dominion, lo recordó como “un hombre muy espiritual y maravilloso”. También habló de su serenidad, su amor por el vino y la calma con que habitaba a sus personajes, cualidades que ayudaron a convertir a Alan Grant en algo más que un héroe de aventura.

Toni Collette, quien trabajó con él en A Long Way Down y Dirty Deeds, lo llamó “héroe”, “leyenda” y “cariño”. Richard E. Grant, amigo suyo por décadas, lo describió como “un oficial y un caballero en el sentido más verdadero”, además de recordar que Neill lo apoyó en un momento difícil de su vida.

Sam Neill en En la boca del terror (IMDb)

Universal Pictures lo despidió con una frase breve en X: “Descansa en paz, nuestra leyenda jurásica, Sam Neill”. Magda Szubanski dijo estar absolutamente conmocionada porque lo había escuchado feliz y libre de cáncer poco antes de su muerte.

Sus películas imprescindibles

Aunque Parque Jurásico lo convirtió en una estrella global, hacía años que Sam Neill ya tenía una carrera notable antes de entrar al parque de Steven Spielberg. Su papel en Sleeping Dogs, de 1977, fue decisivo para el cine neozelandés; poco después protagonizó My Brilliant Career, donde compartió pantalla con Judy Davis y se abrió paso a nivel internacional.

En 1981 se estrenó Posesión de Andrzej Żuławski, uno de sus trabajos más inquietantes y una película de culto donde Neill se hunde en una historia de celos y horror corporal. Ese mismo año apareció en Omen III: The Final Conflict, donde interpretó a Damien Thorn adulto.

1993 fue su año con más visibilidad, pues estrenó El Piano, de Jane Campion, ganadora de premios Oscar, y Parque Jurásico, donde su Alan Grant pasó del escepticismo al asombro frente a los dinosaurios. Volvió al personaje en Parque Jurásico III y Jurassic World: Dominio, lo cual cerró un círculo emotivo junto a Laura Dern y Jeff Goldblum.

También nos impresionó en En la boca del terror, de John Carpenter, Event Horizon, The Dish y Hunt for the Wilderpeople, la película de Taika Waititi que presentó a Neill a otra generación. En televisión fue Chester Campbell en Peaky Blinders.

Descanse en paz.

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