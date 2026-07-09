Muere Akiko Hayashi, ilustradora de ‘Kiki’s Delivery Service’, a los 81 años

Akiko Hayashi, autora e ilustradora japonesa reconocida por su trabajo en la literatura infantil, murió a los 81 años. La artista es recordada por ilustrar ‘Kiki’s Delivery Service’, el primer volumen de la novela infantil escrita por Eiko Kadono, obra que años después fue adaptada al cine animado por Hayao Miyazaki para Studio Ghibli. De acuerdo con información difundida por la editorial Fukuinkan Shoten, responsable de muchos de sus libros, Hayashi falleció el 1 de julio por neumonía en un hospital de la prefectura de Nagano, en el centro de Japón.

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¿Quién fue Akiko Hayashi?

Akiko Hayashi debutó como ilustradora de libros infantiles en 1973 con ‘Kamihikoki’, cuyo título puede traducirse como “avión de papel”. Desde entonces, desarrolló una carrera ligada a publicaciones para niñas y niños, con un estilo recordado por la forma en que retrataba las expresiones infantiles y los momentos cotidianos desde una mirada cálida y precisa.

Akiko Hayashi (imagen: The Mainichi)

Entre sus obras más conocidas se encuentra ‘Miki’s First Errand’, una colaboración con Yoriko Tsutsui publicada en 1976. El libro fue ampliamente reconocido y se mantuvo durante décadas como uno de los clásicos queridos por varias generaciones de lectores. Además, Hayashi escribió e ilustró títulos como ‘Good Evening Mr. Moon’, traducido al inglés, chino, coreano y otros idiomas, así como ‘Aki and the Fox’.

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Su trabajo también aparece en ‘There’s a Hippo in My Bath!’, un cuento escrito por Kyoko Matsuoka e ilustrado por Hayashi, publicado también bajo el título ‘I Love to Take a Bath’. Ese libro ganó el premio de arte del Sankei Children’s Book Publishing Culture Award, uno de los reconocimientos destacados dentro del libro infantil japonés.

Su vínculo con ‘Kiki’s Delivery Service’

Aunque Akiko Hayashi no fue la creadora literaria de ‘Kiki’s Delivery Service’, su nombre quedó asociado a la historia por haber ilustrado el primer volumen de la novela infantil de Eiko Kadono. La obra fue publicada originalmente en Japón en 1985 por Fukuinkan Shoten Publishers y más tarde se convirtió en un fenómeno internacional gracias a la película animada de Studio Ghibli, dirigida por Hayao Miyazaki en 1989.

La historia sigue a Kiki, una joven bruja de 13 años que deja su hogar y se muda a la ciudad portuaria de Koriko, donde funda un servicio de entregas y comienza una nueva etapa de independencia, amistad y aprendizaje. Esa premisa volverá a la pantalla en una nueva adaptación televisiva live-action, anunciada recientemente como una colaboración entre BBC Studios Kids & Family, la productora británica Wheel in Motion y Kadokawa Corporation.

El proyecto se encuentra en desarrollo y está planeado como una serie de 10 episodios de media hora, basada principalmente en el primer volumen de la saga de seis libros escrita por Kadono. Irena Brignull, guionista de ‘The Boxtrolls’, ‘Skellig’ y ‘El Principito’, está vinculada al proyecto como escritora.

Una nueva adaptación en camino

El primer volumen de ‘Kiki the Witch Delivery Service’ ilustrado por Akiko Hayashi (imagen: Amazon Japón)

El anuncio de la serie live-action llega en el marco del 40 aniversario de la saga literaria. Grainne McNamara, de BBC Studios Kids & Family, dijo: “Estamos encantados de formar parte de una colaboración para dar vida a ‘Kiki: Entregas a domicilio’ para una nueva generación a escala mundial”. Por su parte, Alexi Wheeler, de Wheel in Motion, afirmó: “Llevar esta querida historia a una nueva audiencia como una serie de acción real es un sueño hecho realidad y un honor absoluto”.

Takeo Kodera, director de coproducciones internacionales en Kadokawa, también destacó el peso simbólico del proyecto: “No podemos imaginar un homenaje más emocionante para el histórico 40.º aniversario de esta clásica serie de libros que esta colaboración”. Eiko Kadono, ganadora del Premio Hans Christian Andersen, celebró la nueva adaptación con estas palabras: “Kiki está a punto de emprender otra aventura en un mundo nuevo. Estoy seguro de que será una gran serie. Me muero de ganas de ver cómo cobra vida”.

La muerte de Akiko Hayashi cierra la vida de una figura esencial del libro infantil japonés. De acuerdo con Fukuinkan Shoten, sus libros superan en conjunto los 20 millones de ejemplares impresos.

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