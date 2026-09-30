Muere Otto Sirgo, leyenda de las telenovelas mexicanas, a los 79 años

Otto Sirgo, actor y director que acompañó a varias generaciones de espectadores a través de las telenovelas mexicanas, murió este martes a los 79 años. Las asociaciones de actores e intérpretes confirmaron su fallecimiento y expresaron sus condolencias. Su trayectoria es una amalgama de personajes incrustados en melodramas populares, con una extensa actividad teatral y trabajo detrás de las cámaras.

¿Qué le pasó a Otto Sirgo?

El intérprete cubano-mexicano conservaba un lugar de honor en la televisión después de varias décadas de trabajo. Sus participaciones recientes permitieron que nuevos públicos lo encontraran en pantalla, además de quienes lo recordaban por las producciones que lo hicieron famoso. El anuncio de su muerte desató una ola de mensajes de despedida del gremio al que perteneció buena parte de su vida.

La confirmación se difundió hoy 29 de septiembre mediante publicaciones de la Asociación Nacional de Actores y la Asociación Nacional de Intérpretes. “Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros. Descanse en paz”, expresó la ANDA en sus redes sociales. Hasta el momento no hay noticias sobre la causa del fallecimiento.

En años recientes, Sirgo había comentado algunos problemas de salud ante la prensa, como cuando en 2025 explicó que tenía dificultades de equilibrio y que estas habían influido en sus decisiones laborales. El actor contó entonces que rechazó una obra cuyas exigencias físicas no le parecían seguras; el personaje requería movimientos que incluían saltar de un balcón, por lo que prefirió dejar pasar la propuesta.

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La carrera de Otto Sirgo en el mundo de las telenovelas

Nacido el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, Otto desarrolló la mayor parte de su carrera en México, país del que obtuvo la nacionalidad. La televisión fue el espacio donde su rostro alcanzó mayor difusión. Entre sus primeros melodramas estuvieron La cruz de Marisa Cruces y El amor tiene cara de mujer. Con el tiempo, su viaje profesional reunió alrededor de 50 telenovelas, una maravilla laboral que lo llevó a trabajar con distintos elencos y a participar en diferentes etapas de la producción mexicana.

Uno de sus personajes más recordados fue Ángel de la Huerta en Rosa salvaje, la telenovela protagonizada por Verónica Castro en 1987. Aquella participación quedó entre los títulos que acompañaron su nombre durante el resto de su carrera. En Lazos de amor interpretó a Eduardo Rivas, dentro de la historia protagonizada por Lucero como tres hermanas idénticas. Su trabajo le consiguió un Premio TVyNovelas como actor de reparto en 1996. También es famoso por telenovelas como Morir para vivir, Alcanzar una estrella II, Niña amada mía y Por un beso. Más adelante apareció en Tres veces Ana y Vencer el pasado, además de Eternamente amándonos.

Sirgo también asumió responsabilidades en la dirección de escena, pues trabajó detrás de las cámaras en Agujetas de color de rosa. Aunque las telenovelas lo hicieron conocido en numerosos hogares, el teatro ocupó una parte importante de su actividad. Su trayectoria incluyó más de 30 obras, además de responsabilidades como director.

Descanse en paz.

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