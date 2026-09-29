Muere Dennis Haskins, estrella de ‘Salvados por la campana’, a los 75 años

Dennis Haskins, el actor que convirtió al director Richard Belding en uno de los adultos más famosos y queridos de la televisión juvenil, murió a los 75 años. Su representante confirmó la noticia que despide a una figura para siempre unida a las aventuras escolares de Salvados por la campana, con varias generaciones de espectadores que crecieron viendo a los estudiantes de Bayside.

¿Qué le pasó a Dennis Haskins?

Su agente, Jay Schachter, celebró el cariño que recibía del público y la disposición con la que correspondía a ese afecto. “Es una pérdida trágica. Todos querían al señor Belding y quienes llegamos a conocer a Dennis lo queríamos aún más”, expresó Schachter. El representante añadió: “Era una gran persona y amaba, quiero decir, amaba absolutamente a sus fans”.

Hasta este momento no se ha hecho oficial una causa de muerte. Se sabe que padecía la enfermedad de Parkinson, pero los primeros comunicados no detallaron las circunstancias médicas que provocaron el deceso de Haskins. Schachter también habló sobre la cercanía que mantuvieron fuera de las obligaciones profesionales: “Siempre tenía tiempo para ellos, sin importar qué. Fue mi cliente y querido amigo por más de 20 años, y lo voy a extrañar muchísimo”.

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El rol de Haskins en Salvados por la campana

Belding tenía la poco envidiable tarea de mantener el orden alrededor de Zack Morris y sus amigos. Haskins interpretaba a un director que a menudo perdía la paciencia ante las ocurrencias de sus alumnos, aunque también ejercía como guía, rasgos que le permitían funcionar como obstáculo para sus planes y como un adulto al que podían acudir.

Su clásica entrada podía bastar para anunciar problemas. “¡Eh, eh, eh! ¿Qué está pasando aquí?”, preguntaba el personaje, palabras que acompañaron sus intentos de recuperar el control de Bayside. El humor era resultado de la colisión entre la autoridad escolar y unos adolescentes que siempre encontraban otra forma de complicarle la jornada.

El papel comenzó antes de que Salvados por la campana adquiriera su formato más conocido, pues Haskins ya interpretaba a Belding en Good Morning, Miss Bliss, emitida entre 1988 y 1989. Después, el personaje continuó en la comedia juvenil de NBC, convirtiéndose en una de las conexiones entre aquella producción inicial y la historia que conquistó al público.

La relación con la franquicia se extendió mucho más allá del grupo original. El actor participó en los telefilmes Hawaiian Style, de 1992, y Wedding in Las Vegas, de 1994. También apareció en The College Years, que siguió otra etapa de los personajes, sin abandonar por completo al director que los espectadores ya conocían.

Su continuidad más grande fue con The New Class, emitida entre 1993 y 2000. La serie recibió a otros estudiantes, pero conservó a Belding como personaje recurrente. Haskins compartió esa etapa con Dustin Diamond, intérprete de Screech, y mantuvo el vínculo con Bayside cuando los protagonistas de la primera generación ya habían seguido otros caminos.

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