Muere Mary Beth Hurt, actriz de ‘El mundo según Garp’ y ‘La Dama en el Agua’, a los 79 años

Aunque Mary Beth Hurt fue una de esas intérpretes cuya presencia rara vez ocupaba el lugar más ruidoso de la pantalla, casi siempre dejó una impresión honda. Este domingo, medios como Variety y The Hollywood Reporter confirmaron su muerte a los 79 años. La noticia tuvo como fuente a su hija, Molly Schrader, y su esposo, el guionista y director Paul Schrader, quienes también dieron a conocer la causa de su fallecimiento.

Su muerte culmina una trayectoria discreta en apariencias, aunque atravesada por cine de autor, Broadway y televisión de prestigio. Hurt construyó una carrera hecha de figuras complejas y mujeres serenas por fuera y agitadas por dentro. Muchas de las historias en las que fue partícipe se caracterizaron por tensiones familiares y melancolía.

¿Qué le pasó a Mary Beth Hurt?

La actriz murió por complicaciones derivadas del Alzheimer, enfermedad con la que vivía desde hacía años. Aquí, parte del comunicado que publicó su familia:

Robin Williams y Mary Beth Hurt en El Mundo Según Garp

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“Fue actriz, esposa, hermana, madre, tía y amiga, y asumió todos esos roles con gracia y una firmeza amable. Aunque todos estamos de luto, hay cierto consuelo en saber que ya no sufre y que se ha reunido con sus hermanas en paz.”

Nacida en Iowa, Mary Beth estudió actuación en la Universidad de Iowa y después en NYU. Su llegada al escenario neoyorquino ocurrió en los años setenta, antes de que el cine la encontrara con un papel que, aunque inaugural, mostró su facilidad para encarnar grietas con la figura de seres humanos.

Las películas más famosas de Mary Beth Hurt

Su debut en la pantalla grande llegó con Interiores, de Woody Allen, en 1978, donde interpretó a una de tres hermanas atrapadas en la desintegración de su familia. Luego aparecieron Chilly Scenes of Winter y, poco después, El mundo según Garp, donde dio vida a Helen Holm junto a Robin Williams en una adaptación que le dio visibilidad en la industria.

A lo largo de los años también participó en La edad de la inocencia, de Martin Scorsese, y en Seis grados de separación, donde compartió pantalla con Will Smith. Su filmografía también incluyó además Padres, Slaves of New York, El Exorcismo de Emily Rose, Young Adult y La Dama en el Agua, de M. Night Shyamalan.

Su paso por televisión y teatro

Antes y después del cine, Mary Beth Hurt sostuvo una vida teatral notable. Actuó 15 veces en Broadway y recibió tres nominaciones al Tony por Trelawny of the Wells, Crimes of the Heart y Benefactors.

Mary Beth Hurt y Paul Schrader

Su hoja de vida teatral también incluyó Love for Love, The Cherry Orchard, The Misanthrope, A Delicate Balance y Top Girls. Dramaturgos y directores que trabajaron con ella destacaron su rigor de conjunto. Su última aparición en Broadway tuvo lugar en 2011 con The House of Blue Leaves.

En televisión dejó apariciones en Kojak, Thirtysomething, Tattinger’s y varias entregas de La Ley y el Orden, incluida la exitosísima Unidad de Víctimas Especiales. También tuvo participaciones en Working It Out y Saturday Night Live.

El apoyo incondicional de Paul Schrader

Paul Schrader, su esposo desde 1983, acompañó ese último tramo de su vida. Cineasta central del cine estadounidense, Schrader es conocido por haber escrito Taxi Driver y Toro salvaje, además de dirigir títulos como Gigoló Americano, Affliction y First Reformed. En varias de esas etapas creativas, Hurt permaneció cerca, a veces también como actriz dentro de sus proyectos.

Cuando la enfermedad de Hurt avanzó, Schrader reorganizó su vida para estar cerca de ella. En su entrevista con Vanity Fair de 2023, el director habló sobre se haberse mudado a una residencia asistida en Manhattan para acompañarla, luego de que el cuidado en casa dejara de ser sostenible.

Descanse en paz, Mary Beth Hurt.

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